طريقة تحضير جلاش بالجبنة للشيف أميرة شنب

نقدم لك طريقة تحضير جلاش بالجبنة بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سى بى سى سفرة.



المقادير

لفة جلاش

زبدة مذابة

جبنة شيدر مبشورة

جبنة رومى مبشورة

جبنة موتزاريلا مبشورة

زيتون اسود حلقات

فلفل الوان مفروم بيض

لبن حسب الرغبة

طريقة التحضير

* في طاجن فرن زجاجي مدهون بالزبدة المذوبة تفرد أوراق الجلاش

* يوضع خليط الجبن مع الفلفل الألوان والزيتون

* تغلق أرواق الجلاش وتدهن بالزبدة مرة أخرى

* تقطع

* تدخل فرن ساخن حتى تحمر



