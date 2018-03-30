البورصة تربح أكثر من 10 مليارات جنيه في أسبوع الانتخابات الرئاسية

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط عمليات شراء ملحوظة للمستثمرين الأجانب، وسط تفاؤل بانطلاقة اقتصادية كبيرة عقب الانتهاء من ماراثون الانتخابات الرئاسية والتي جرت في النصف الثاني من الأسبوع الماضي.



وذكر التقرير الاسبوعي للبورصة المصرية - الذي تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - إن رأسمالها السوقي لأسهم الشركات المقيدة قد ربح نحو 10 مليارات جنيه ليصل إلى 974 مليار جنيه، بعد تداولات إجمالية بلغت 4ر12 مليار جنيه نفذت من خلال 190 ألف عملية.



وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي ايجي اكس 30 بنسبة 2.26 في المائة خلال جلسات الأسبوع، ليصل إلى 450ر17 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي إكس 70/ بنسبة 0.83 في المائة منهيا أسبوعه عند مستوى 871 نقطة.



وأوضح تقرير البورصة ان مؤشرها الأوسع نطاقا تراجع بنحو 0.59 في المائة بعدما أنهى تعاملات الاسبوع عند مستوى 238ر2 نقطة.



وأشار التقرير إلى أن سوق الأسهم قد استحوذت على 07ر86 في المائة من إجمالي تعاملات سوق داخل المقصورة، في حين شكلت تعاملات سوق السندات نحو 93ر13 في المائة من التعاملات الكلية على مدار الاسبوع.



وأوضح أن تعاملات المصريين بالبورصة المصرية خلال الاسبوع الماضي بلغت 35ر67 في المائة من إجمالي التعاملات بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14ر20 في المائة والعرب على 50ر12 في المائة، بعد استبعاد الصفقات.



ونوه إلى أن تعاملات الاجانب غير العرب سجلت صافي شراء بقيمة 1,138.44 مليون جنيه خلال الاسبوع ، في حين سجل العرب صافي بيع بقيمة 93ر468 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.



واستحوذت المؤسسات على 09ر47 في المائة من إجمالي معاملات البورصة المصرية الاسبوع الماضي، فيما ذهبت باقي التعاملات الى الافراد بنسبة بلغت 91ر52 في المائة، وسجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 34ر21 مليون جنيه خلال الاسبوع بعد استبعاد الصفقات.