بلومبرج: مارس أفضل شهر للبورصة المصرية منذ تعويم الجنيه

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن شهر مارس كان الأفضل في البورصة منذ 2016، عندما قامت الحكومة بتعويم الجنيه،وسط توقعات المستثمرين بأن الحكومة ستمضي قدمًا في الإصلاحات الاقتصادية بعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ونوهت الوكالة بأن مؤشر البورصة شهد ارتفاعا لأربع جلسات متتالية حتى الخميس،مواصلًا تحقيق مكاسب هذا الشهر والتى وصلت إلى 13٪، وبذلك حافظ المؤشر على ارتفاعاته لسبعة أسابيع متتالية، لتعد أطول مكاسب أسبوعية متواصلة منذ أغسطس 2014.



ونقلت الوكالة عن حسين مالك رئيس قسم أبحاث الأسهم في شركة بالإمارات قوله إن هناك عدة عوامل تدفع البورصة إلى الارتفاع منها الإصلاح الاقتصادي وخفض الدعم الذي يتم بإشراف صندوق النقد الدولي، ونمو الناتج المحلي بسبب إنتاج الغاز وانتعاش السياحة، وهذا يساعد على خفض العجز التجاري.