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اقتصاد

أبو العينين: فرص عديدة لجذب استثمارات برتغالية إلى السوق المصري

الجمعة 30/مارس/2018 - 10:28 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم عدسة عمرو سيد
قال محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، ورئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البرتغالي إن المجلس يضم مجموعة من رجال الأعمال المتميزين المهتمين بالتعاون مع الجانب البرتغالي، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تشهد جهودا مكثفة لأعضاء الجانب المصري للتحضير للقاءات المقبلة بين مجتمعي الأعمال بالبلدين والتي تعقد الشهر المقبل.

جاء ذلك خلال ترأس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة للاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك بحضور محمد أبو العينين والذي استعرض دور المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أبو العينين، إمكانية الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط البرتغال بعدد كبير من الدول بغرب أفريقيا وقارة أمريكا اللاتينية في تعزيز الصادرات المصرية لأسواق تلك الدول، لافتًا إلى أن هناك فرصا كبيرة لجذب استثمارات برتغالية إلى السوق المصري خاصة في مجالات المنتجات الجلدية وصناعة الملابس الجاهزة.

وأعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أنه سيتم خلال النصف الأول من شهر أبريل المقبل عقد منتدى أعمال مصري برتغالي بمشاركة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين بالبلدين في مختلف المجالات، مشيرا الى أنه سيتم أيضًا عقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المصري البرتغالي بجانبيه في إطار فعاليات المنتدى.

وقال الوزير إن مجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك يعد أحد أهم الآليات الداعمة لمنظومة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا الى أهمية دور المجلس فى تعزيز الشراكة التجارية الاستثمارية بين مصر والبرتغال وترجمة جهوده لمشروعات ملموسة تسهم في دعم الاقتصادين المصري والبرتغالي على حد سواء.

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