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اقتصاد

هالة السعيد: إطلاق مؤتمر التصنيع والتنمية المستدامة في مايو

الجمعة 30/مارس/2018 - 10:35 ص
صدى البلد
آية الجارحي
عقد مجلس إدارة معهد التخطيط القومي اجتماعه الثالث للعام الأكاديمي 2017/2018 برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ورئيس مجلس إدارة المعهد بحضور الدكتور علاء زهران رئيس المعهد ومديري المراكز العلمية بالمعهد وأعضاء المجلس من خارج المعهد.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد،أهمية الدور الذي يقوم به معهد التخطيط القومي باعتباره الذراع البحثية لوزارة التخطيط مشيرة إلى دوره في إجراء البحوث والدراسات التي تتخذها الدولة كمرجع أساس واستشاري في كافة المشروعات القومية،منوهة إلى استمرار التعاون بين المعهد ووزارة التخطيط،وجاءت ثماره مؤخرًا في تنظيم واستضافة العديد من البرامج التدريبية في إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدراتهم فضلًا عن ورش العمل المتعلقة بإعداد الخطة.

وشهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، خلال الاجتماع عرضًا للفعاليات العلمية المختلفة التي يقوم بها المعهد، وأخري التي تم الانتهاء من تنفيذها بالفعل بالتعاون مع وزارة التخطيط جاء منها قيام "السعيد" بعدد من الاجتماعات مع كل من ممثلي القطاع الخاص والجهاز المصرفي، وممثلي المراكز البحثية والجامعات المصرية، والمحافظين وذلك بحضور وزير التنمية المحلية بشأن الإعداد لخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى (2019/18) - (2022/21) وعامها الأول 2019/18.

وشهد الاجتماع عرضًا للخطوات التي تمت في اطار الاستعداد لاقامة فعاليتين مهمتين خلال الأشهر القليلة القادمة، حيث سيعقد المعهد مؤتمره الدولي السنوي في الفترة بين 5-6 مايو 2018 تحت عنوان "التصنيع والتنمية المستدامة" وتأتي تلك الفعالية تحت رعاية م.شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزارء لتتناول عرضًا لتجارب عدة دول وهي كندا والصين واليابان وتتضمن جلساتها عرض عدد من نتائج لابحاث علمية محكمة ومن المقرر أن تشارك كل من منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول والهيئة العامة للتنمية الصناعية ومنظمة العمل الدولية ILO بأوراق عمل خلال المؤتمر.

كما تتمثل الفعالية الثانية في عقد الحوار الأفريقي 2018 والذي تنظمه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة لمنظمة الامم المتحدة "UNECA"، بالتعاون مع معهد التخطيط القومي تحت عنوان "تمويل أهداف التنمية المستدامة SDGs في أفريقيا: استراتيجات التخطيط وتعبئة الموارد".

ومن المقرر ان يشارك ما يقرب من 40 دولة افريقية في فعاليات هذا المؤتمر وكذا دعوة عدد من الخبراء المتخصصين من مصر. ومن المقرر ان ينعقد المؤتمر خلال النصف الأول من شهر يوليو 2018 ، وبحضور عدد كبير من السادة الوزراء والسفراء والخبراء والمتخصصين.

من جانبه،استعرض الدكتور علاء زهران رئيس المعهد خطة بحوث المعهد،لافتا إلى قرب الانتهاء من حوالي 15 بحث جماعي و8 أبحاث فردية في مختلف المجالات والموضوعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية إلي جانب الانتهاء من أول تقرير مصري عن الأمن الغذائي يصدره المعهد بعنوان "أوضاع الأمن الغذائي في مصر-2017".

كما استعرض "زهران" خطط التدريب التي نفذها المعهد في إطار رفع القدرات للعاملين سواء للعاملين داخليًا أو للجهات الخارجية.

وفيما يخص الماجستير الذي يقدمة المعهد في التخطيط والتنمية أكد زهران أنه تم اعتماد ذلك الماجستير من المجلس الأعلى للجامعات المصرية ولمدة 5 سنوات أخرى.

جدذر بالذكر أن المعهد استضاف البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لنحو ما يقرب من 200 متدرب من الجهات الحكومية المختلفة بالمحافظات المختلفة لمدة استمرت قرابة ستة أشهر لينتهي منتصف يناير الماضي وحاضر فيه عدد من الوزراء والمحافظين والمتخصصين في كافة المجالات مجالات إلي جانب مساهمة عدد من اساتذة المعهد في التدريب كما قدم معهد التخطيط بالتعاون مع الوزارة برنامجًا تدريبيًا للعاملين بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ومكاتب التخطيط الإقليمي التابعة للوزارة حول "إدارة المشروعات والمنظومة الإلكترونية لإعداد الخطة والمتابعة " والتي حاضر فيها مجموعة من قيادات وزارة التخطيط بالإضافة إلى تنظيم دورة تدريبية لقيادات كافة الوزارات حول "استراتيجية مصر للتنمية المستدامة" والتعريف بمنهجية وآليات وضع الخطط إلي جانب استضافة البرنامج التدريبي للمسئولين في المحافظات والوزارات بعنوان "تخطيط المشروعات والمنظومة الإلكترونية".

كما استضاف المعهد لقاء مع ممثلين من أجهزة التخطيط بالمحافظات لدراسة "أصول الدولة غير المستغلة".

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