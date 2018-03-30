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أخبار العالم

موقع روسي: الرئيس السيسي يستكمل أمجاد الزعيم عبدالناصر

الجمعة 30/مارس/2018 - 10:30 ص
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الراحل جمال عبدالناصر
القسم الخارجي
ذكر موقع "إكسبيرت أونلاين" الروسي، اليوم الجمعة، أن وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السلطة بعد الثورة، وفوزه بفترة رئاسية ثانية في الانتخابات حسب المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية التي عقدت، أدى إلى عودة مصر إلى ما كانت عليه أيام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الذي عمل على التعاون مع الاتحاد السوفيتي.

وأوضح الموقع خلال تعليقه على الانتخابات الرئاسية، أن السيسي يستكمل إنجازات ناصر، لافتًا إلى أن الرئيس الراحل عُرف بأنه ثوري ومُصلح، ووضع أمامه هدف يتمثل في إجراء تطوير واسع لبلاد الأهرامات.

وأكد الموقع أن السيسي يخطط مثل ناصر لبناء وحدات سكنية واسعة، كما لديه مشروع محطة الضبعة النووية الضخم الذي يتعاون فيه مع روسيا، مثلما تعاون ناصر مع الاتحاد السوفيتي خلال فترة حكمه لبناء مشاريعه الضخمة.

وأشار إلى أن الرئيس الراحل ناصر بنى المصانع، والمدارس، والمستشفيات، وأسس حياة مريحة للفلاحين كما كان مشروعه الذي حصل على أولوية هو محطة توليد الكهرباء في أسوان.

ولفت الموقع إلى أن هناك قواسم مشتركة كثيرة بين الرئيس السيسي والزعيم عبد الناصر، مشيرًا إلى أن السيسي يرى أن العاصمة الإدارية الجديدة هي مشروعه المفضل، مثلما كان يرى عبد الناصر في "أسوان" مشروعه.

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