ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

بنات البلد

دراسة: ممارسة تمارين التأمل يوميا يحسن اليقظة عند كبار السن

الجمعة 30/مارس/2018 - 10:35 ص
تمارين التأمل
تمارين التأمل
أ ش أ
كشفت دراسة جديدة أن ممارسة تمارين التأمل المكثفة والمستمرة ترتبط بتحسينات دائما في الاهتمام واليقظة، موضحة أن جلسات التأمل لديها القدرة على تغيير المسارات الطويلة للتغيرات المعرفية عبر حياة الشخص.

وسعت الدراسة التي تعد الأولى من نوعها إلى تقييم الفوائد التي اكتسبها الأشخاص بعد ثلاثة أشهر من التدريب على التأمل بدوام كامل وما إذا كانت هذه الفوائد تم التحصل عليها بعد سبع سنوات.

وقال الدكتور أنتونى زانيسكو، أستاذ أمراض الشيخوخة، في جامعة نيويورك إن الدراسة عكفت على تقييم القدرات المعرفية لمجموعة من الأشخاص الذين كانوا يتأملون بشكل منتظم قبل وبعد ذهابهم إلى معتكف دام ثلاثة أشهر.. وبعد انتهاء المراجعة الأولى للمجموعة الأولى، تلقت المجموعة الثانية تدريبات مكثفة مماثلة.

وكجزء من هذه الدراسة، أجريت تقييمات المتابعة ستة أشهر، و18 شهرا و7 سنوات بعد الانتهاء من فترة المعتكف، وخلال التقييم الأخر، طلب من المشاركين في الدراسة تقدير مقدار الوقت الذي أمضوا فيه خلال سبع سنوات في التأمل.

وأفاد المشاركون الذين بقوا في الدراسة عن بعض أشكال ممارسة التأمل المستمرة، حيث لوحظ فعالية هذه الممارسات والتأمل في احتفاظ 85% من كبار السن بيقظتهم وحالة الانتباه لديهم.

ترشيحاتنا

إحباط محاولة هروب 5 سجناء بقسم ثان طنطا

شاهد .. الصورة الأولى لأغنية تامر حسنى الجديدة لكأس العالم

جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات قادمة من دبي

في يوم الأرض.. أول شهيد وجريح بقصف مدفعي إسرائيلي بخان يونس

سهر الدماطي: خفض الفائدة نتيجة لتراجع التضخم والقرار يشجع الاستثمارات

السكة الحديد: انتظام حركة القطارات وعدم تأثرها بحريق الحلفا بمحطة المنيا

ريا أبي راشد تزور مصر .. غدا

في يوم الأرض..مسيرات العودة تتجه نحو الشريط الحدودي لغزة

شاهد .. ملخص لمسات عمرو جمال في أول ظهور له مع هلسينكي بقميص الشهداء

4 أطعمة تنظف القولون من السموم

"صدقي": الفراعنة استفادوا من لقائي البرتغال واليونان وكوبر يعاني في مركز رأس الحربة

ولي العهد السعودي يلتقي بمندوبي الدول الدائمة بمجلس الأمن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 لـ«يوم الأرض».. صور

بالأرقام والصور .. 21 محترفا في أوروبا وأمريكا هذا الموسم سجلوا 87 هدفا وصنعوا 47

كايرو ويدنج فيستيفال يكرم عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.. صور

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فساتين زفاف راقية من توقيع «ستيفن خليل».. صور

فيديو

شاهد .. ملخص لمسات عمرو جمال في أول ظهور له مع هلسينكي بقميص الشهداء
نانسي عجرم بـ«هوت شورت» في أحدث كليباتها.. «فيديو»
«أبرز 10 فيديوهات في التوك شو»: الأرصاد تكشف مصدر العواصف الترابية على مصر.. ووزير المالية: زيادة أجور العاملين بالدولة في الموازنة الجديدة..وسعد الصغير يكشف عن أجره في الأفراح
أوبر: نعمل بشكل طبيعي..وتحفظات على بند الإفصاح عن معلومات العملاء في قانون النقل..فيديو
النقراشي: إنتاجنا من الكهرباء يكفي لتغطية زيادة الاستهلاك لمدة 6 سنوات مقبلة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟