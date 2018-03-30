بدء التسجيل بـ"عمومية الصحفيين" لإقرار الميزانية والتقرير العام

فتحت نقابة الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، باب التسجيل بكشوف الجمعية العمومية لإقرار الميزانية والتقرير العام السنوي.



وكان مجلس النقابة وجه الدعوة الثالثة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى فى دعوتها الثانية الجمعة ١٦مارس الجارى لاعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضى، وفق المادة (34) من قانون النقابة.



وأكد حاتم زكريا السكرتير العام، أن النقابة قامت بإرسال دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضى، لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة.



وأضاف حاتم زكريا أن النقابة قامت بنشر الدعوة فى جريدتى الأهرام ، والأخبار، طبقا لقانون النقابة، كما تم إرسال إيميلات لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، مشيرا إلى أن النقابة وفرت نسخ مطبوعة من التقرير والميزانية لتوزيعها على الزملاء بمقر النقابة والمؤسسات الصحفية.



وقامت النقابة توجيه الدعوة للمرة الثالثة للأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية موضحة أن النصاب القانونى لاكتمال الجمعية العمومية يوم 30 مارس سيكون بـ 25%+1، وفى حال عدم اكتمال النصاب سيتم إقرار الميزانية من قبل مجلس النقابة وذلك لاعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضى، وفق المادة(34) من قانون النقابة‪.‬

