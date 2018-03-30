استقرار حالة الفنانة آمال فريد والنقابة تتحمل تكاليف علاجها

تعرضت الفنانة آمال فريد، لأزمة صحية مؤخرًا إثر سقوطها على الأرض بمنطقة الزمالك؛ ما أصابها بكسر فى المفصل، وتمكن عدد من المارة من نقلها إلى أحد المستشفيات الخاصة .



وقالت مصادر من داخل المستشفى، التى تعالج فيها الفنانة الكبيرة آمال فريد إنها رفضت الخروج لحين تعافيها بشكل تام، وأنها تتمتع بذاكرة جيدة ومدركة لما يدور حولها ، وأن لديها ابن أخ يسكن بمنطقة مصر الجديدة يتردد عليها وعلم بالحادث بعد مرور يوم من وقوعه.



وعلم "صدى البلد" أن الفنانة آمال فريد أبلغت نقابة المهن التمثيلية أنها لا تستطيع تحمل نفقات علاجها، وهو ما جعلها تتدخل وتتحمل تكاليف ومصاريف علاجها .



ووفقًا لمصادر وثيقة الصلة بـ"فريد" فإن الفنانة كانت تسعى لتأجير الفيلا التى تقيم بها واستئجار شقة واستخدام العائد فى الصرف على احتياجاتها ونفقاتها .



وأوضحت المصادر أن نقيب الممثلين أشرف زكى تدخل؛ تمهيدًا لنقل الفنانة آمال فريد لأحد مراكز العلاج الطبيعى المتخصصة لاستكمال برنامج العلاج المقرر، على أن تتحمل النقابة التكاليف كاملة.

