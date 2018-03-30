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اقتصاد

محمود سرج: 34 مليون دولار حجم صادرات مصر من الجلود للبرتغال خلال 2017

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:54 ص
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ولاء عبد الكريم
أكد المهندس محمود سرج، عضو مجلس الأعمال المصري البرتغالي، أهمية تفعيل التعاون المشترك مع الجانب البرتغالي وبصفة خاصة فى مجال صناعة الجلود حيث بلغ إجمالى صادرات مصر من الجلود إلى البرتغال فى عام 2017 حوالي 34 مليون دولار وهو ما يمكن مضاعفته خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى إمكانية الاستفادة من الخبرات الكبيرة التي يمتلكها الجانب البرتغالى فى مجال صناعة الجلود وبصفة خاصة تصنيع الأحذية من خلال إتاحة برامج تدريبية متقدمة للعمالة المصرية فى هذا المجال.

جاء ذلك خلال ترأس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة للاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البرتغالي المشترك بحضور محمد أبو العينين والذي استعرض دور المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والبرتغال خلال المرحلة المقبلة.

وكان المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، وريكو دياس، وزير الدولة البرتغالي للعولمة قد أعلنا تشكيل مجلس الأعمال «المصري-البرتغالي» الشهر الماضي برئاسة محمد أبو العينين عن الجانب المصري ولمدة 3 سنوات حيث ضم التشكيل الجديد للمجلس كلًا من المهندس أشرف أنطون، والمهندس محمود سرج، والمهندس محمد القليوبي، والمهندس محمد غزال، وأيمن نصار، والمهندس محمد عبادي، والمهندس جمال عفيفي بالإضافة إلى الدكتور علاء الدين عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وعمرو السجيني، ومحمد الجمل، وأحمد أنور، وعبد الرحمن وليد عصفور، وفادي نسيم.

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