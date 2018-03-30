بالصور.. ولي العهد السعودي يحتسي القهوة في مقهى عام بنيويورك



ولفتت وسائل الإعلام السعودية إلى أن صاحب السمو الملكي شرب القهوة في أحد سلسلة مقاهي "ستاربكس" وسط منهاتن.



وعلّقت صحيفة "سبق" قائلة: "أظهرت صورة التقطت مؤخرا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان أنه رغم جدول الأعمال المزدحم للأمير الشاب، إلا أن البساطة ما زالت حاضرة ولها نصيبها وسط هذا الكم الهائل من المهام والمسئوليات التي تؤسس بدورها لروح جديدة تصنع مستقبلا جديدا".



ونقلت صحيفة "عكاظ" عن النادلة التي قدمت فناجين القهوة لولي العهد السعودي ومرافقيه قولها: "سعدت بأن أقدم القهوة لزعماء مشاهير، وخصوصا للأمير محمد بن سلمان وبلومبيرج".

نشرت وسائل إعلام سعودية صورا لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية داخل مقهى في مدينة نيويورك برفقة حاكم المدينة السابق مايكل بلومبيرج.