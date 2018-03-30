حكاية عم هلال بائع «الكب كيك».. تحدى مرضه ولجأ إلى «الفيسبوك» ليدبّر معيشته.. صور

في غرفة صغيرة بإحدى عقارات مصر الجديدة يعيش عم هلال مع اثنين من أبنائه، كما يدبر منها معيشته بعد أن حولها إلى مصنعه الخاص لعمل الكاب كيك، في محاولة لسد احتياجاته دون الحاجة لمساعدة.



عم هلال الذي يعاني منذ سنوات من ضعف بعضلة القلب، وعلى الرغم من سوء حالته عجز على الحصول على معاش من وزارة التضامن الاجتماعي، مما اضطره إلى اللجوء لغرفته لصناعة الكب كيك فيها، وبيعها عن طريق الصفحة الخاصة به على موقع "الفيس بوك".



وخلال لقاء "صدى البلد" به قال "أنا عايش من الفلوس اللي بتجيلي من الكب كيك.. والأوضة الإيجار مش مكفيه أسرتي، لذلك قررت زوجتي الانفصال في شقة خاصة بها.. حاولت اشتغل شغل تاني وازود دخلي بس مقدرتش بسبب الضعف اللي في قلبي".



وأكد أنه قدم لوزارة التضامن أوراقه، مناشدا بسرعة الانتهاء منها ليأخذ معاش يوفر له حياة كريمة، مراعاة لحالته الصحية.