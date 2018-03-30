الحملة القومية للقطن بالبحيرة تبدأ الاستعداد لموسم 2018.. صور

عقدت الحملة القومية للقطن بالبحيرة موسم 2018، اجتماعها الأول بالتعاون بين مديرية الزراعة بالبحيرة (الإرشاد الزراعي) ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعي بحضور الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة والدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الفريق العلمى للحملة والمهندس ناجى السيد حسن مدير عام الإرشاد الزراعى.



يأتي ذلك فى إطار فعاليات الحملة القومية للنهوض بمحصول القطن موسم 2018.



وتناول الاجتماع وضع خطة عمل الحملة لموسم 2018 ومناقشة إيجابيات وسلبيات الموسم السابق والمساحات المستهدفة والمنزرعة هذا العام وموقف حركة التقاوى وتوزيع الباحثين على المراكز المستهدفة.



وأكد الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أهمية دور الإرشاد الزراعى والحملة القومية لزيادة مساحة القطن المنزرعة وحل المشاكل التى تواجه المزارعين.



من جانبه، أشار المهندس ناجى السيد مدير عام الإرشاد إلى أن مراكز الحملة هذا العام هى أبو حمص ودمنهور وكفر الدوار والدلنجات والمحمودية وشبرا خيت وإدكو وأبو المطامير وحوش عيسى والرحمانية والصنف المنزرع قطن هذا الموسم بالبحيرة هو جيزة 86 مشيرا إلى إمكانية زيادة المساحة المنزرعة هذا العام، لافتا الى أنه من المنتظر زراعة 39300 فدان قطن هذا العام بالبحيرة وأهمية دور الإرشاد الزراعى فى زيادة الإنتاجية وحل مشاكل المزارعين.



حضر الاجتماع كل من "المهندس على عبد الله النعناعى مدير عام القطن والألياف الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى، والدكتوره سناء جمعه، والسادة الباحثين فريق عمل الحملة بالبحيرة، ومدير عام التقاوى والدكتور محمد الشربينى، والمهندس نصر الدد أخصائيوا القطن بالمحافظة ،وأخصائى القطن بالمراكز ،والمرشدين الزراعيين".