نداء عاجل إلى نساء مصر بمكتبة مصر الجديدة.. غدا

تنظم مكتبة مصر الجديدة، فى السابعة من مساء غد "السبت"،صالون فاطمة ناعوت الثقافى الشهرى تستضيف فيه الكاتب شريف الشوباشي وعرض لكتابه الأخير (نداء عاجل إلى نساء مصر) والشاعر شعبان يوسف لتقديم رؤية تحليلية عن الكتاب المثير للجدل، صرحت بذلك ايمان مهدى ، مديرة مكتبة مصر الجديدة.



كما تتناول الشاعرة فاطمة ناعوت في فقرة مصريات عن الأناقة والفاشون عند السلف الصالح منذ عام ٣٢٠٠ ق. م. ، وفِي فقرات الموسيقى والطرب تشارك الفنانة "ياسمين الحربى" عازفة الهارب بفرقة الفنان محمد منير بمعزوفات صولو على آلة الهارب.



ويقدم الفنان "كمال الأبنودي" وفرقته 'BIBA' التراثية، بعضا من إبداعاتهم الفولكلورية. إضافة إلى فقرة الطرب الثابتة في كل شهر مع فناني الصالون: "محمد حافظ" المطرب وعازف العود بالموسيقى العربية، وفنانة الأوبرا "زينب بركات".



بالإضافة إلى فقرات الصالون الثابتة كفقرة المواهب الشابة وفقرة الحوار التفاعلي مع جمهور الصالون، وتوقيع الكتب، والتقاط الصور التذكارية.