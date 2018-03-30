ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

اقتصاد

بروتوكول تعاون بين "الكفاية الإنتاجية" و"A B B" لتطوير مهنة التحكم الآلي

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:43 ص
طارق قابيل وزير الصناعة
طارق قابيل وزير الصناعة
ولاء عبد الكريم
تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تقريرًا حول مؤشرات أداء مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني خلال شهر فبراير الماضي في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الوزارة للارتقاء بالتعليم الفني والمهني وأنشطة الكفاية الإنتاجية.

وأكد قابيل،أن الوزارة حريصة على تطوير أنظمة التدريب المهني المعمول بها في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتضييق الفجوة ما بين مهارات خريجي التدريب والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تطوير الورش لتتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل وخلق هيكل إداري كفء ومناسب لاحتياجات سوق العمل ووضع معايير واضحة لاختيار وتقييم المدربين وأعداد كوادر مؤهلة لإدارة المراكز وتوفير كافة الوسائل والأدوات اللازمة للتعليم والتدريب .

من جانبه،نوه المهندس أحمد الغمازي رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى بأن المصلحة نفذت برامج ودورات تدريبية قصيرة للأفراد والشركات وللعاملين بالمصلحة بلغت 18 برنامج ودورة لـ 119 دارس استفاد منها 10 شركات و10 افراد إلى جانب العاملين بالمصلحة.

وفيما يتعلق بتطوير المناهج، قال الغمازي إنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ABB لتطوير مهنة التحكم الآلي في عدد 5 مراكز تدريب تابعة للمصلحة، إلى جانب تطوير مهنة التريكو، وتطوير المناهج لنحو 17 مهنة، وكذا إستحداث مهنة برمجة تطبيقات الحاسب وإستحداث صيانة الهواتف الخلوية لمحطة تدريبية، فضلًا عن العمل على إعداد مسح ميداني لإحتياجات الصناعة من العمالة الفنية المدربة، مشيرًا إلى أن المصلحة قامت أيضًا بتوريد 60% من المعدات المتعاقد عليها في إطار مشروع التدريب من آجل التشغيل.

وحول نشاط الإنشاءات والتأهيل لمراكز التدريب المهني، لفت رئيس المصلحة الى أنه يجري حاليًا تنفيذ تأهيل مجمع مراكز محرم بك ومركز طنطا حيث بلغت نسبة التنفيذ 78%، بالإضافة إلى إستكمال أعمال إنشاء مركز كوم أوشيم لتصل إلى 95%، مشيرًا إلى أنه جاري أيضًا التجهيز للإستلام الإبتدائي لمركز تدريب كوم امبو، ومركزي أسيوط والمنيا.

وأضاف أنه في إطار الإتفاق الموقع مع شركة إفيك إنترناشيونال الصينية بخصوص تطوير مركز تعدين قنا فقد قدم الجانب الصيني خطة عمل تبدأ من شهر مارس الجاري لتنفيذ التطوير اللازم للمركز، إلى جانب وضع المصلحة لأليات تشغيل مشروع مركز التدريب المهني بحي الأسمرات بالمقطم، فضلًا عن الإتفاق على التنسيق مع مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات "WISE"ببحث موقف برنامج "أبدا رحلتك" وعمل زيارات للمراكز التابعة للمصلحة والواقعة في نطاق المحافظات والتي تتضمن مراكز دمياط، والمحلة، والزقازيق.

ترشيحاتنا

شاهد..التعليق الأول لميار الببلاوي بعد سرقة شقتها..فيديو

سعر الذهب في مصر اليوم

بلومبرج: الإصلاحات الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها

عماد أديب: الدستور الحالي غير قابل للتنفيذ

النادي الأهلي والكاف في خلاف بسبب حضور مرتجى بدلا من الخطيب

شاهد..نادلة "ستاربكس": سعدت بتقديم القهوة إلى "ولي العهد السعودي"

في يوم الأرض..ليبرمان يهدد بمجازر تجاه المشاركين في "مسيرات العودة"

«الوفد» يختار رئيسه ويصوت على تعديلات لائحته الداخلية..اليوم

بدء التصويت في انتخابات حزب الوفد..وأبو شقة والخولي والشوالي يدلون بأصواتهم

إحباط محاولة هروب 5 سجناء بقسم ثان طنطا

محمد بن سلمان: «الإخوان» حاضنة للإرهاب.. والتخلص من التطرف ضرورة حتمية

مشروبات وأطعمة ترفع درجة الحرق بشكل طبيعى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل يشهد تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود بـ150 مليون جنيه..صور

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 لـ«يوم الأرض».. صور

بالأرقام والصور .. 21 محترفا في أوروبا وأمريكا هذا الموسم سجلوا 87 هدفا وصنعوا 47

كايرو ويدنج فيستيفال يكرم عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.. صور

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فيديو

حضري مكرونة بالسجق على طريقة غادة التلي
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو
خبير: الخريطة الاستثمارية الجديدة تحتوى على 55% مشروعات صغيرة و23% متوسطة..فيديو
شاهد .. ملخص لمسات عمرو جمال في أول ظهور له مع هلسينكي بقميص الشهداء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟