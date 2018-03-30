بروتوكول تعاون بين "الكفاية الإنتاجية" و"A B B" لتطوير مهنة التحكم الآلي

تلقى المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة تقريرًا حول مؤشرات أداء مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني خلال شهر فبراير الماضي في إطار المتابعة الشهرية لمراحل تنفيذ خطة الوزارة للارتقاء بالتعليم الفني والمهني وأنشطة الكفاية الإنتاجية.



وأكد قابيل،أن الوزارة حريصة على تطوير أنظمة التدريب المهني المعمول بها في مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني لتضييق الفجوة ما بين مهارات خريجي التدريب والمهارات المطلوبة لسوق العمل من خلال تطوير الورش لتتطابق مع مراكز التدريب الدولية وتطوير المناهج لتواكب المهارات المطلوبة لسوق العمل وخلق هيكل إداري كفء ومناسب لاحتياجات سوق العمل ووضع معايير واضحة لاختيار وتقييم المدربين وأعداد كوادر مؤهلة لإدارة المراكز وتوفير كافة الوسائل والأدوات اللازمة للتعليم والتدريب .



من جانبه،نوه المهندس أحمد الغمازي رئيس مصلحة الكفاية الانتاجية والتدريب المهنى بأن المصلحة نفذت برامج ودورات تدريبية قصيرة للأفراد والشركات وللعاملين بالمصلحة بلغت 18 برنامج ودورة لـ 119 دارس استفاد منها 10 شركات و10 افراد إلى جانب العاملين بالمصلحة.



وفيما يتعلق بتطوير المناهج، قال الغمازي إنه من المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع شركة ABB لتطوير مهنة التحكم الآلي في عدد 5 مراكز تدريب تابعة للمصلحة، إلى جانب تطوير مهنة التريكو، وتطوير المناهج لنحو 17 مهنة، وكذا إستحداث مهنة برمجة تطبيقات الحاسب وإستحداث صيانة الهواتف الخلوية لمحطة تدريبية، فضلًا عن العمل على إعداد مسح ميداني لإحتياجات الصناعة من العمالة الفنية المدربة، مشيرًا إلى أن المصلحة قامت أيضًا بتوريد 60% من المعدات المتعاقد عليها في إطار مشروع التدريب من آجل التشغيل.



وحول نشاط الإنشاءات والتأهيل لمراكز التدريب المهني، لفت رئيس المصلحة الى أنه يجري حاليًا تنفيذ تأهيل مجمع مراكز محرم بك ومركز طنطا حيث بلغت نسبة التنفيذ 78%، بالإضافة إلى إستكمال أعمال إنشاء مركز كوم أوشيم لتصل إلى 95%، مشيرًا إلى أنه جاري أيضًا التجهيز للإستلام الإبتدائي لمركز تدريب كوم امبو، ومركزي أسيوط والمنيا.



وأضاف أنه في إطار الإتفاق الموقع مع شركة إفيك إنترناشيونال الصينية بخصوص تطوير مركز تعدين قنا فقد قدم الجانب الصيني خطة عمل تبدأ من شهر مارس الجاري لتنفيذ التطوير اللازم للمركز، إلى جانب وضع المصلحة لأليات تشغيل مشروع مركز التدريب المهني بحي الأسمرات بالمقطم، فضلًا عن الإتفاق على التنسيق مع مشروع تطوير القوي العاملة وتعزيز المهارات "WISE"ببحث موقف برنامج "أبدا رحلتك" وعمل زيارات للمراكز التابعة للمصلحة والواقعة في نطاق المحافظات والتي تتضمن مراكز دمياط، والمحلة، والزقازيق.

