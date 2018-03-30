محمد بن سلمان: «الإخوان» حاضنة للإرهاب.. والتخلص من التطرف ضرورة حتمية

قال الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، إن "جماعة الإخوان حاضنة للإرهابيين، وأنه لابد من التخلص من التطرف"، مشيرًا إلى أنه بالقضاء عليه لن يكون هناك أي إرهابي.



وأوضح الأمير خلال حواره مع صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية على هامش زيارته للولايات المتحدة، أن "الإصلاحات الاجتماعية التي تم إقرارها أخيرًا في المملكة، ومنها السماح للمرأة بقيادة السيارة، وافتتاح دور السينما، كانت ضرورة، حتى لا يمكن أن يعيش الناس بالمملكة في مناخ ليس تنافسيًا"، محذرا من خطورة السياسات الإيرانية على أمن المنطقة.



يذكر أن ولي العهد طالب ممثلي الدول الخمس بتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه الانتهاكات الحوثية والإيرانية.