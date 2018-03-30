تحسن تدريجي في حالة الطقس بالبحيرة





وتسبب سوء حالة الجو بالبحيرة فى التزام المواطنين منازلهم حرصا على سلامتهم وارتفاع نسبة غياب الطلاب بالمدارس وتعطل حركة البيع والشراء وضعف حركة الركاب بمجمع المواقف وبجميع مواقف السيارات.



شهدت محافظة البحيرة تحسنا تدريجيا في حالة الطقس حيث هدأت حركة الرياح المحملة بالأتربة مع سطوع شمس مشرقة إلا أن درجة الحرارة ما زالت فى حالة انخفاض بالإضافة إلى استمرار غلق بوغاز رشيد والمعدية لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية ما أدى الى توقف حركة الصيد والملاحة لليوم الثالث على التوالى.وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية لطيف على باقي الأنحاء نهارًا بارد ليلًا مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وسيناء يصاحبها سقوط الأمطار.كما يتوقع خبراء الأرصاد بالنسبة لحالة البحر المتوسط، يكون ارتفاع الموج عن معدلاته الطبيعية.وكانت محافظة البحيرة قد شهدت خلال اليومين الماضيين، حالة من الطقس السيئ مما تسبب فى غلق بوغاز رشيد والمعدية لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية والرياح النشطة المحملة بالأتربة التى تعوق الرؤية، وأدى ذلك لتوقف حركة الصيد والملاحة حرصا على سلامة الصيادين.