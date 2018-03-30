«السكة الحديد في أمان».. وزير النقل يشهد تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود.. النظام الجديد يقلل الاعتماد على العنصر البشري ويخفض زمن الرحلة.. ويخزن التسجيلات لمدة أسبوعين

وزير النقل يشهد تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود

وزير النقل: تحديث نظام الإشارات يحقق أعلى معدلات الأمان

تسجيل الأعطال التي تتم خلال اليوم وتخزينها لمدة أسبوعين

النظام الجديد يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في الطوارئ



شهد، اليوم، الدكتور هشام عرفات وزير النقل، تشغيل برج التحكم فى نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود بتكلفة إجمالية مقدارها ١٥٠ مليون جنيه ، والذي تنفذه شركة تاليس العالمية، وذلك ضمن خطة وزارة النقل لتطوير نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة / الإسكندرية لزيادة معدلات السلامة والأمان لمسير القطارات ، وحيث تم تشغيل البرج بعد تركيب عدد 48 سيمافور جديدا.



وقال وزير النقل في تصريحات صحفية،إن الهدف من تحديث نظام الإشارات باستبدال النظام الحالي الكهروميكانيكي بنظام إلكتروني حديث ( EIS ) الذي يحقق أعلى معدلات الأمان حاصل على شهادة SIL4 وأن التصميم الجديد لنظم الإشارات يسمح لمسير القطارات بسرعة 160 كم / س بدلًا من 120 كم / س ، وتسير القطارات في الخط بأمان مع التحكم والسيطرة في حركة مسير القطارات من خلال الأجهزة بدون الاعتماد على العنصر البشري مما يؤدي إلي زيادة عدد القطارات، وتخفيض زمن الرحلة، وتحقيق الأمان للركاب.



وأشار إلى أن النظام الجديد يتضمن أيضًا رفع كفاءة أحواش المحطات في أعمال المناورة والتخزين بأمان تام ، وفي فترات زمنية قصيرة مما يحقق سيولة حركة القطارات، و بالتالي تخفيض زمن الرحلة، بالإضافة إلى متابعة مسير القطارات من شاشات الكمبيوتر لحظة بلحظة مع عمل المزلقانات بأجراس وأنوار و بوابات أوتوماتيكية مما يحقق الأمان للسيارات والعابرين لها مما يحد من حوادث المزلقانات.



وأوضح أن النظام الجديد يعتبر نظام اتصالات مميزا يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالة العطل المفاجئ أو الطوارئ، وتسجيل للأعطال وجميع الأعمال التي تتم خلال اليوم و تخزينها لمدة أسبوعين على الأقل للرجوع إليها في أي وقت، بالإضافة إلي تسجيل جميع المحادثات التليفونية التي تتم من خلال عامل التشغيل،لافتا إلي أنه يمكن من خلال هذا النظام بيان للأعطال في كل لحظة ومتابعتها وبيان وقت و تاريخ الإصلاح بالإضافة إلى الاكتشاف الفوري لأي كسر في القضبان أو اللحامات لمنع وقوع حوادث.



وأشار الوزير إلي أن النظام الجديد يتضمن تطوير نظم الحماية والتشغيل وتركيب بوابات إلكترونية تعمل أوتوماتيك لنحو مزلقان لزيادة عوامل الأمان على مسير القطارات ، وخفض الاعتماد على العنصر البشري ، ليصبح إجمالي المزلقانات المطورة بالنظام الإلكتروني الحديث عدد 15 مزلقان حيث تم دخول عدد 14 مزلقان في التشغيل الأوتوماتيكي ضمن محطتي قويسنا و بركة السبع لافتا الى ان خط القاهرة / الاسكندرية يشمل إنشاء ١٠ أبراج للتحكم في نظم الإشارات وهي قويسنا وبركة السبع وايتاى البارود بالإضافة إلى ٧ أبراج تحكم ستدخل الخدمة تباعا بحيث سيتم الانتهاء منها جميعا مع نهاية مارس ٢٠١٩ وهي أبراج طنطا ،كفر الزيات، أبوحمص ، كفر الدوار ، دمنهور ، سيدي جابر ، محطة مصر بالإسكندرية.



جدير بالذكر أن وزارة النقل تنفذ عددا من المشروعات الكبرى لتطوير نظم الإشارات بالخطوط الرئيسية للشبكة بإجمالي تكلفة تبلغ ١٧ مليار جنيه وتنفذ هذه المشروعات شركات عالمية ومن هذه المشروعات ( خط القاهرة – الإسكندرية ) بطول 208 كم ، والذي تنفذه شركة تاليس، و ( خط بني سويف – أسيوط ) بطول 250 كم ، والذي تنفذه شركة الستوم، ( خط بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد ) بطول 213 كم والذي تنفذه شركة سيمنز ، وخط أسيوط / سوهاج / نجع حمادي بطول 180 كم والذي تنفذه شركة تاليس ، وتم الانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بخط طنطا المنصورة دمياط ، وجار تدبير التمويل من صندوق الإنماء الكويتي لاختيار إحدى الشركات العالمية للتنفيذ.



وتنهي وزارة النقل حاليًا إجراءات اختيار استشاري كوري لإعداد مستندات الطرح و الإشراف علي التنفيذ لكهربة إشارات المسافة من نجع حمادي إلى الأقصر.

