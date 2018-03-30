9 أعضاء يسجلون في كشوف "عمومية الصحفيين"

سجل حاتم زكريا السكرتير العام لنقابة الصحفيين بكشوف الجمعية العمومية التى ستعقد اليوم لإقرار الميزانية والتقرير العام السنوي.



كما سجل محمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر عضوى مجلس النقابة بكشوف الجمعية العمومية، والتى تشهد إقبالا ضعيفا منذ فتح باب التسجيل فى العاشرة من صباح اليوم، حيث وصل عدد الأعضاء المشاركين حتى الآن ٩ أعضاء فقط.



وكان مجلس النقابة وجه الدعوة الثالثة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى فى دعوتها الثانية الجمعة ١٦مارس الجارى لاعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضى، وفق المادة(34) من قانون النقابة.



وأكد حاتم زكريا السكرتير العام، أن النقابة أرسلت دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضى، لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة.



وأضاف زكريا أن النقابة قامت بنشر الدعوة فى جريدتى الأهرام ، والأخبار، طبقا لقانون النقابة، كما تم إرسال إيميلات لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، مشيرا إلى أن النقابة وفرت نسخ مطبوعة من التقرير والميزانية لتوزيعها على الزملاء بمقر النقابة والمؤسسات الصحفية.







