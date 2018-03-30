ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

أخبار البلد

9 أعضاء يسجلون في كشوف "عمومية الصحفيين"

الجمعة 30/مارس/2018 - 12:00 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم -محمد بدران
سجل حاتم زكريا السكرتير العام لنقابة الصحفيين بكشوف الجمعية العمومية التى ستعقد اليوم لإقرار الميزانية والتقرير العام السنوي.

كما سجل محمد سعد عبدالحفيظ وعمرو بدر عضوى مجلس النقابة بكشوف الجمعية العمومية، والتى تشهد إقبالا ضعيفا منذ فتح باب التسجيل فى العاشرة من صباح اليوم، حيث وصل عدد الأعضاء المشاركين حتى الآن ٩ أعضاء فقط.

وكان مجلس النقابة وجه الدعوة الثالثة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين لحضور الجمعية العمومية وذلك لعدم اكتمال النصاب القانونى فى دعوتها الثانية الجمعة ١٦مارس الجارى لاعتماد الميزانية العمومية وتقرير مجلس النقابة عن العام الماضى، وفق المادة(34) من قانون النقابة.

وأكد حاتم زكريا السكرتير العام، أن النقابة أرسلت دعوة الجمعية العمومية مرفق معها (CD) يتضمن تقرير مجلس النقابة والميزانية العمومية عن العام الماضى، لجميع الزملاء على عناوين إقامتهم بخطابات مسجلة.

وأضاف زكريا أن النقابة قامت بنشر الدعوة فى جريدتى الأهرام ، والأخبار، طبقا لقانون النقابة، كما تم إرسال إيميلات لجميع الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، مشيرا إلى أن النقابة وفرت نسخ مطبوعة من التقرير والميزانية لتوزيعها على الزملاء بمقر النقابة والمؤسسات الصحفية.



ترشيحاتنا

النادي الأهلي والكاف في خلاف بسبب حضور مرتجى بدلا من الخطيب

طبيب الأهلي يطمئن هاتفيا على حالة ظهير منتخب تونس

"الأرصاد": استقرار حالة الطقس خلال الساعات المقبلة..فيديو

مياه القاهرة : قطع الخدمة عن 9 مناطق بألماظة غدا السبت

عماد أديب: الدستور الحالي غير قابل للتنفيذ

محمد بن سلمان: «الإخوان» حاضنة للإرهاب.. والتخلص من التطرف ضرورة حتمية

ولى العهد السعودى: حرب محتملة مع إيران خلال 15 عاما

ياسر حسان يهدد بوقف سير انتخابات حزب الوفد..صور

استقرار حالة الفنانة آمال فريد والنقابة تتحمل تكاليف علاجها

بدء التصويت في انتخابات حزب الوفد..وأبو شقة والخولي والشوالي يدلون بأصواتهم

التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد عفيفي بالمنوفية..فيديو

حماده صدقي: لم أكن أتوقع مشاركة عصام الحضري في مونديال 2018

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل يشهد تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود بـ150 مليون جنيه..صور

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 لـ«يوم الأرض».. صور

بالأرقام والصور .. 21 محترفا في أوروبا وأمريكا هذا الموسم سجلوا 87 هدفا وصنعوا 47

كايرو ويدنج فيستيفال يكرم عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.. صور

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فيديو

حضري مكرونة بالسجق على طريقة غادة التلي
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو
خبير: الخريطة الاستثمارية الجديدة تحتوى على 55% مشروعات صغيرة و23% متوسطة..فيديو
شاهد .. ملخص لمسات عمرو جمال في أول ظهور له مع هلسينكي بقميص الشهداء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟