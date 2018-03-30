التعليم في أسبوع.. «شوقي» يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. ويبحث سبل الاستفادة من الخبرة الفرنسية في تطوير المنظومة التعليمية.. ويضع ضوابط لتنظيم التعامل مع وقائع فقد أوراق إجابة الطلاب

- التعليم تصدر قرارا جريئا بعد تكرار وقائع التحرش ببعض المدارس

- الوزارة تتلقى اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة عبر موقعها الرسمي على الإنترنت



شهد الأسبوع الماضي العديد من الأخبار والقرارات والأحداث الهامة التي لفتت انتباه المهتمين بالشأن التعليمي في مصر؛ حيث أدلى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بصوته في الانتخابات الرئاسية يوم الاثنين الماضي ، وذلك بلجنة كلية التربية للطفولة المبكرة بالدقى محافظة الجيزة ، مؤكدًا أن حضوره للإدلاء بصوته يعد واجبا وطنيا.



وتوجه الوزير في اليوم التالي إلى باريس ، و التقى بأودري أزولاي مديرة عام اليونسكو، وكجون ميشيل بلانكيه، وزير التعليم الفرنسي، لبحث أوجه تعزيز التعاون المشترك بين البلدين و الاستفادة من الخبرة الفرنسية لتطوير والارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، وكيفية توجيه النظم التعليمية والتدريبية نحو التكنولوجيا، وتزويد المتعلمين بالمهارات الرقمية، وتوسيع نطاق الفرص التي تمكنهم من الحصول عليها.



وجاء هذا اللقاء على هامش مشاركة "شوقي" في أعمال أسبوع التعلم عبر الأجهزة المحمولة لعام ٢٠١٨ تحت شعار "المهارات اللازمة لعالم متصل" المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس في الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ مارس ٢٠١٨، والذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، بالشراكة مع الاتحاد الدولي للاتصالات السلكية واللاسلكية، ووكالة الأمم المتحدة المختصة بتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.



وألقى الوزير كلمة أثناء حفل الإفتتاح حول جهود الدولة المصرية نحو اكتساب المهارات الرقمية وتوفير فرص التعليم الجيدة للجميع في إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



ومن ناحية أخرى.. أعلنت وزارة التربية والتعليم ، الاسبوع الماضي عن تفاصيل القرار الوزاري 35 لسنة 2018؛ الذي اصدره الوزير لتوضيح ضوابط تنظيم أحوال فقد أوراق الإجابة سواء كلها أو جزء منها في الامتحانات العامة والمحلية، في حال كان هذا الفقد دون تدخل من الطالب.



ونص القرار على أنه بالنسبة لامتحانات الدور الاول، ففي حالة فقد جزء من ورقة الإجابة، يمنح الطالب درجة متوسط الاسئلة الموجودة بباقي الورقة، وفي حالة فقد ورقة الإجابة عن مادة واحدة ، يمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها بباقي المواد التي أدى الامتحان بها.



كما نص القرار أيضًا على أنه في حال فقط أكثر من ورقة إجابة يمنح الطالب عن هذه الأوراق متوسط الدرجات الحاصل عليها بباقي المواد التي ادى الامتحان بها .



أما في حال فقد جميع أوراق الإجابة، يمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها بالسنتين الدراسيتين السابقتين لسنة الامتحان ، عدا أوراق الإجابة الخاصة للصفين الاول والثاني الابتدائي ، فيمنح الطالب متوسط الدرجات الحاصل عليها بالامتحانات التي تؤدى على مدار العام الدراسي.



وبالنسبة لامتحانات الدور الثاني ، في حال فقد جزء من ورقة الإجابة يمنح الطالب درجة متوسط الاسئلة الموجودة بباقي الورقة ، وفي حال فقد ورقة الاجابة و أداء الطالب الامتحان بمادة واحدة يمنح 50 % من درجة المادة ، اما في حالة أداء الطالب الامتحان بمادتين فيمنح الطالب عن ورقة الإجابة المفقودة ذات الدرجة الحاصل عليها بالمادة الاخرى ، مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة للدور الثاني وفي حال فقد اوراق الاجابة يمنح الطالب 50 % من درجة المادة .



ونص القرار كذلك على أنه في حالة فقد أوراق الإجابة للطلاب الذين يؤدون امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية يمنح الطالب متوسط درجات الامتحانات التي أداها بالدور الأول.



وأرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا رسميًا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، أعلنت خلاله أنه قد تلاحظ في الاونة الاخيرة من خلال الشكاوى الواردة للإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الاداء، ازدياد معدل الشكاوى المتعلقة بالتحرش الجنسي والضرب المبرح ببعض المدارس.



وقالت الوزارة في خطابها ، إن وزير التربية والتعليم أمر بالتعامل الفوري مع مثل هذه الحالات، مؤكدةً أن الوزير وافق بتأشيرة رسمية على المذكرة المعروضة عليه من الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء في هذا الصدد ، والتي تضمنت الإيقاف عن العمل لمن يتم حبسه على ذمة قضية جنسية ولا يعود إلى التدريس إلا بعد صدور حكم بات ببراءته.



وشددت الوزارة على التنبيه على مديري إدارات الشئون القانونية بالمديرية وبالادارات التعليمية التابعة لها، بالتعامل الفوري مع هذه الحالات وتنفيذ تعليمات الوزير.



وخصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابطا إلكترونيًا لتلقي طلبات اعتذار المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2017/2018، ويمكن لمن يهمه الأمر تسجيل اعتذاره عبر الدخول على الموقع الرسمي للوزارة.



ويشترط تقديم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية لعذر الحالات المرضية، وفي حالة عذر وجود طفل رضيع حتى عامين يشترط تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.



وفي حالة وجود عذر وفاة الزوج يشترط تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج ، أما بالنسبة لعذر عمل الزوج بمنطقة نائية ، فيشترط تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية يفيد بأنه مازال على قوة العمل حتى تاريخه. ، وفي حالة عذر سفر الزوج للخارج يشترط تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث .



وفي حالة وجود عذر رعاية الأبناء المعاقين ذهنيا والازواج أصحاب الأمراض السرطانية ، يشترط تقديم تقرير طبي معتمد ، وفي حالة عذر اداء امتحانات الدراسات العليا والماجستير والدكتوراه ، يشترط احضار ما يفيد التقدم للامتحان مرفقا به جدول الامتحان ، ويقبل عذره بعد التقدم بما يفيد اداء هذه الامتحانات.