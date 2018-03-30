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فكر دينى

أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء الشباب للأساور الجلدية "الحظاظات"

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:51 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ما يرتديه الشباب فى أيديهم وهى الأساور الجلدية جائزة ولا شيء فيها، ولا تسمى بالحظاظة لأنها أمر لا تصنع شيئا بأقدار الإنسان ولا تغير مكتوبا ولا تمنع رزق ولا تأتى به.

وكان ذلك فى الإجابة على سؤال مضمونه « ما حكم بيع الأساور الجدلية" الحظاظات" والتجارة فيها؟"، أن ما يرتديه الشباب من الأساور الجلدية فيها جائزة ولا شئ فيها وتعتبر مثل الساعة تماما.

وأشار إلى أنه أثناء الوضوء يجب تحريكها أو نزعها حتى تصل الماء إلى عضو الوضوء.


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أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء الشباب للأساور الجلدية "الحظاظات"

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