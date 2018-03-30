الجيش اليمني يسيطر على مديرية القبيطة بمحافظة لحج

أعلن الجيش الوطني اليمني اليوم /الجمعة/ سيطرته على مديرية القبيطة في محافظة لحج.



وذكرت قناة (العربية) الإخبارية أن قوات الجيش اليمني، مسنودة بطيران التحالف العربي تمكنت من تحقيق تقدم جديد شمالي محافظة لحج، وتأمين معسكر "طيبة الاسم" الاستراتيجي الرابط بين محافظتي الجوف وصعدة.



ومن جانبها، أفادت مصادر عسكرية بأن قتلى وجرحى من عناصر ميليشيات الحوثي سقطوا صباح اليوم، خلال مواجهات دارت لعدة ساعات بين قوات الشرعية والميليشيات بجبهة صرواح غرب محافظة مأرب.