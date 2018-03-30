الجيش الروسي يعلن التوصل لاتفاق مع جيش الإسلام لمغادرة الغوطة الشرقية

أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل الآن، بأن الجيش الروسي أعلن التوصل لاتفاق مع جيش الإسلام لمغادرة دوما بالغوطة الشرقية، في سوريا.



وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن أكثر من 135 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية في ريف دمشق منذ بداية تطبيق الهدنات الإنسانية اليومية في 28 فبراير الماضي.



وأشارت الوزارة إلى استمرار خروج مسلحي "فيلق الرحمن" من الغوطة الشرقية بموجب الاتفاق المبرم بين المركز الروسي للمصالحة في سوريا وقيادات التنظيم، حيث غادر 5290 من المسلحين وأفراد عائلاتهم المنطقة عبر ممر إنساني، متجهين في 89 حافلة إلى إدلب، فيما بلغ العدد الإجمالي للذين تم نقلهم من معبر عربين إلى إدلب 24912 شخصا منذ بداية تنفيذ الاتفاق في 24 مارس الحالي.



وتقوم الشرطة السورية تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسي وممثلي الهلال الأحمر السوري بتأمين الحافلات على امتداد مسار رحلتهم إلى الشمال.