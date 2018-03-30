ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

توك شو

الجيش الروسي يعلن التوصل لاتفاق مع جيش الإسلام لمغادرة الغوطة الشرقية

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:58 ص
أرشيفية
أرشيفية
نورا المري
أفادت فضائية "اكسترا نيوز"، في نبأ عاجل الآن، بأن الجيش الروسي أعلن التوصل لاتفاق مع جيش الإسلام لمغادرة دوما بالغوطة الشرقية، في سوريا.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الخميس، أن أكثر من 135 ألف شخص غادروا الغوطة الشرقية في ريف دمشق منذ بداية تطبيق الهدنات الإنسانية اليومية في 28 فبراير الماضي.

وأشارت الوزارة إلى استمرار خروج مسلحي "فيلق الرحمن" من الغوطة الشرقية بموجب الاتفاق المبرم بين المركز الروسي للمصالحة في سوريا وقيادات التنظيم، حيث غادر 5290 من المسلحين وأفراد عائلاتهم المنطقة عبر ممر إنساني، متجهين في 89 حافلة إلى إدلب، فيما بلغ العدد الإجمالي للذين تم نقلهم من معبر عربين إلى إدلب 24912 شخصا منذ بداية تنفيذ الاتفاق في 24 مارس الحالي.

وتقوم الشرطة السورية تحت إشراف ضباط مركز المصالحة الروسي وممثلي الهلال الأحمر السوري بتأمين الحافلات على امتداد مسار رحلتهم إلى الشمال.

ترشيحاتنا

مواجهة نارية بين ثنائي الأهلي بدور قبل النهائي لكأس خادم الحرمين

القيعي يكشف تفاصيل مزايدة بيع الحقوق التجارية والبث التلفزيوني للنادي الأهلي

5 صور نادرة للعندليب الأسمر مع أسرته ونجوم الفن

مياه القاهرة : قطع الخدمة عن 9 مناطق بألماظة غدا السبت

التموين:طرح 23 طن أسماك مجمدة وطازجة يوميا..والفسيخ بـ100 جنيه للكيلو

سعر الذهب في مصر اليوم

إحباط محاولة هروب 5 سجناء بقسم ثان طنطا

يصيب مديره بـ«الصمم» بسبب «خصم»

"المصريين الأحرار" يعقد مؤتمره العام..اليوم

وزير النقل يشهد تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود بـ150 مليون جنيه..صور

مصرع ربة منزل صعقا بالكهرباء وسط الإسكندرية

أمين الفتوى يوضح حكم ارتداء الشباب للأساور الجلدية "الحظاظات"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل يشهد تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود بـ150 مليون جنيه..صور

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 لـ«يوم الأرض».. صور

بالأرقام والصور .. 21 محترفا في أوروبا وأمريكا هذا الموسم سجلوا 87 هدفا وصنعوا 47

كايرو ويدنج فيستيفال يكرم عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.. صور

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فيديو

حضري مكرونة بالسجق على طريقة غادة التلي
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو
خبير: الخريطة الاستثمارية الجديدة تحتوى على 55% مشروعات صغيرة و23% متوسطة..فيديو
شاهد .. ملخص لمسات عمرو جمال في أول ظهور له مع هلسينكي بقميص الشهداء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟