7 نصائح لحماية صحة المرأة الحامل في الطقس السيئ

قال الدكتور عمرو عباسى، استشارى النساء والتوليد بالمركز القومى للبحوث، إن السيدة خلال فترة الحمل يكون جسمها شديد التأثر بأى ميكروبات أو عوامل تلوث مما يجعلها أكثر عرضة للإصابة بأمراض عديدة مما يعرضها هى والجنين لمخاطر كثيرة، لذا يجب عليها اتخاذ التدابير الوقائية خاصة فى هذا الجو المتقلب و المليء بالأتربة.



قدم عمرو 7 نصائح مهمة للسيدات الحوامل أثناء الطقس الغير مستقر والمحمل بالأتربة:



تجنبي الخروج حتى لو لفترة قصيرة لأن الاتربة تؤثر علي الجهاز التنفسى وتسبب حساسية والتهاب في العين وممنوع نهائيا استخدام العدسات اللاصقة.



لو مضطرة للخروج فى هذا الجو ارتدى كمامة و نضارة شمس كبيرة.



اشربي مياه بكثرة على مدار اليوم لاتقل عن 3 لتر.



اغلقي جميع النوافذ في البيت حتى تتتمكنى من الحد من دخول التراب.



ممكن تستخدمي مياه بملح كغسول للانف إذا كنتى تعانين من الجيوب الأنفية او برد او حساسية الانف.



إذا شعرتي بعدم التنفس بشكل جيد استنشقى بخار ماء دافئ.



إذ كان هناك صعوبة في التنفس اذهبى لأقرب مستشفى واخضعى لجلسة nebulizer حتى تفتح صدرك.