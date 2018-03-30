وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة في المنوفية.. فيديو

يؤدى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صلاة الجمعة اليوم، بمسجد الشهيد عفيفي سعيد في شبين الكوم بمحافظة المنوفية.



يأتي ذلك بحضور اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية والقائم بأعمال المحافظة، والدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف، واللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن، والدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرأن الكريم.



وينقل التليفزيون الرسمى على الهواء مباشرة، شعائر صلاة الجمعة الثانية من شهر رجب، التي يلقي خطبتها اليوم، الدكتور محمد مختار جمعة، وموضوعها «الأمل».

