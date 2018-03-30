ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

توك شو

أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

الجمعة 30/مارس/2018 - 11:56 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آيات أحمد
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق، صباح اليوم الجمعة.

وسجّل الدولار الأمريكي 17.58 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، واليورو 21.65 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 24.73 جنيه للشراء، و24.92 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 58.63 للشراء، و59.11 للبيع، والريال السعودى 4.69 للشراء، و4.72 للبيع.

فيما سجَّلت أسعار الذهب عيار "24" قيمة 743 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 650 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 557 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5200 جنيه.

ترشيحاتنا

رئيس وزراء كوسوفو يقيل وزير الداخلية ورئيس المخابرات بعد أزمة تركيا

في يوم الأرض.. هنية: متمسكون بالعودة ولا بديل عن فلسطين

"المصريين الأحرار" يعقد مؤتمره العام..اليوم

في يوم الأرض..ليبرمان يهدد بمجازر تجاه المشاركين في "مسيرات العودة"

بلومبرج: الإصلاحات الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها

بالأرقام والصور .. 21 محترفا في أوروبا وأمريكا هذا الموسم سجلوا 87 هدفا وصنعوا 47

قناة أمريكية: ترامب يعد بوتين بانتصار واشنطن في سباق التسلح

شاهد .. ملخص لمسات عمرو جمال في أول ظهور له مع هلسينكي بقميص الشهداء

عمرو عزت سلامة ينسحب من الإشراف على انتخابات رئاسة الوفد

سعر الذهب في مصر اليوم

يصيب مديره بـ«الصمم» بسبب «خصم»

شاهد..التعليق الأول لميار الببلاوي بعد سرقة شقتها..فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير النقل يشهد تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود بـ150 مليون جنيه..صور

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 لـ«يوم الأرض».. صور

بالأرقام والصور .. 21 محترفا في أوروبا وأمريكا هذا الموسم سجلوا 87 هدفا وصنعوا 47

كايرو ويدنج فيستيفال يكرم عدد من نجوم الطرب في مصر والوطن العربي.. صور

بالصور.. عارضة أزياء تحيي من جديد الأميرة "ديانا"

فيديو

حضري مكرونة بالسجق على طريقة غادة التلي
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق اليوم..فيديو
خبير: الخريطة الاستثمارية الجديدة تحتوى على 55% مشروعات صغيرة و23% متوسطة..فيديو
شاهد .. ملخص لمسات عمرو جمال في أول ظهور له مع هلسينكي بقميص الشهداء

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟