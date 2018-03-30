أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلًا بالأرقام عن أسعار العملات الأجنبية والذهب في السوق، صباح اليوم الجمعة.



وسجّل الدولار الأمريكي 17.58 جنيه للشراء و17.71 جنيه للبيع، واليورو 21.65 جنيه للشراء، و21.82 جنيه للبيع، والجنيه الإسترليني 24.73 جنيه للشراء، و24.92 جنيه للبيع، والدينار الكويتى 58.63 للشراء، و59.11 للبيع، والريال السعودى 4.69 للشراء، و4.72 للبيع.



فيما سجَّلت أسعار الذهب عيار "24" قيمة 743 جنيهًا للجرام، وعيار "21" 650 جنيهًا للجرام، وعيار "18" 557 جنيهًا للجرام، والجنيه الذهب 5200 جنيه.

