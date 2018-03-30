حضري مكرونة بالسجق على طريقة غادة التلي

نقدم لكم طريقة تحضير مكرونة بالسجق من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج "زعفران وفانيلا".



المقادير

1 كيس مكرونة فرن مسلوقة

1 ملعقة كبيرة زبدة

2 فص مستكة

نصف كوب ماء سلق المكرونة

نصف كيلو سجق

1 بصل

2 فص ثوم

1 فلفل أخضر

1 فلفل أصفر

1 فلفل أحمر

2 طماطم مكعبات

ربع كوب بقدونس

ملح

فلفل أسود

بهارات

4 كوب بشاميل

2 كوب جبن رومي مبشور

زيت



طريقة التحضير

* في حلة على النار يوضع الزيت مع البصل المفروم.

* يضاف إليه السجق.

* يضاف ملح وفلفل وبهارات.

* تضاف الطماطم والثوم والفلفل الألوان.

* يقلب جيدا ويترك حتى ينضج.

* في حلة أخرى توضع الزبدة مع المستكة وماء السلق وملح وفلفل.

* يضاف إليها المكرونة وتقلب جيدا.

* في قالب الفرن توضع نصف كمية المكرونة ثم خليط السجق.

* ثم بقية المكرونة.

* تغطى بالباشميل والجبنة الرومي.

* تدخل فرن ساخن حتى يحمر وجهها.

* تقدم ساخنة.