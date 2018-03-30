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حضري مكرونة بالسجق على طريقة غادة التلي

الجمعة 30/مارس/2018 - 12:02 م
مكرونه بالسجق
مكرونه بالسجق
هاجر هانئ
نقدم لكم طريقة تحضير مكرونة بالسجق من مطبخ الشيف غادة التلي مقدمة برنامج "زعفران وفانيلا".

المقادير
1 كيس مكرونة فرن مسلوقة
1 ملعقة كبيرة زبدة
2 فص مستكة
نصف كوب ماء سلق المكرونة
نصف كيلو سجق
1 بصل
2 فص ثوم
1 فلفل أخضر
1 فلفل أصفر
1 فلفل أحمر
2 طماطم مكعبات
ربع كوب بقدونس
ملح
فلفل أسود
بهارات
4 كوب بشاميل
2 كوب جبن رومي مبشور
زيت

طريقة التحضير
* في حلة على النار يوضع الزيت مع البصل المفروم.
* يضاف إليه السجق.
* يضاف ملح وفلفل وبهارات.
* تضاف الطماطم والثوم والفلفل الألوان.
* يقلب جيدا ويترك حتى ينضج.
* في حلة أخرى توضع الزبدة مع المستكة وماء السلق وملح وفلفل.
* يضاف إليها المكرونة وتقلب جيدا.
* في قالب الفرن توضع نصف كمية المكرونة ثم خليط السجق.
* ثم بقية المكرونة.
* تغطى بالباشميل والجبنة الرومي.
* تدخل فرن ساخن حتى يحمر وجهها.
* تقدم ساخنة.

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