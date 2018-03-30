ياسر حسان يهدد بوقف سير انتخابات حزب الوفد..صور

وصل الدكتور ياسر حسان مساعد رئيس حزب الوفد، والمرشح على رئاسة الوفد إلى مقر بيت الأمة منذ قليل، للإدلاء بصوته فى الانتخابات، والتصويت على تعديلات اللائحة الداخلية للحزب.



وهدد حسان على هامش مشاركته فى انتخابات الحزب، بوقف انتخابات رئاسة الوفد حال عدم استبعاد الأسماء التى صوتت فى الانتخابات من غير أعضاء الجمعية العمومية.



وأيده في الموقف طارق تهامى سكرتير عام مساعد رئيس حزب الوفد، وأحد أنصار حملة المستشار بهاء الدين أبو شقة المرشح لرئاسة الحزب.



وانطلقت منذ قليل عملية التصويت، لانتخاب رئيس جديد لحزب الوفد لخلافة الدكتور السيد البدوي، الرئيس الحالي للحزب، وذلك بعد توليه رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات خلال فترتين.



وأدلى كل من المرشحين بهاء الدين أبو شقة وحسام الخولى وعلاء الشوالي حفيد الزعيم سعد زغلول،بأصواتهما فى الانتخابات التى تجرى حاليا داخل بيت الأمة.



ويترشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد كل من المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده.



ومن المقرر أن يصوت أعضاء الهيئة الوفدية على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوى.