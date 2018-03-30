التليفزيون ينقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد عفيفي بالمنوفية..فيديو

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، اليوم من مسجد الشهيد عفيفي سعيد، بمركز شبين الكوم محافظة المنوفية، بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ولفيف من رجال الأوقاف والازهر، وقيادات محافظة المنوفية.



وحددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان "الأمل"، وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، واثقة فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى، مع استبعاد أى خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.