طبيب الأهلي يطمئن هاتفيا على حالة ظهير منتخب تونس

أجرى الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اتصالا هاتفيا مع طبيب المنتخب التونسي؛ للاطمئنان على حالة علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي وتحديد حجم إصابته.



وأوضح طبيب الأهلي أن معلول يعاني من كدمة في كاحل القدم التي تعرض لها خلال مشاركته في معسكر المنتخب التونسي الأخير؛ استعدادا لبطولة كأس العالم المقبلة بروسيا 2018.



وأشار إلى أن معلول سيصل القاهرة غدا ويخضع لفحص طبي لوضع البرنامج التأهيلي الذي يسير عليه خلال الفترة القادمة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا يوم الاثنين القادم في المباراة المؤجلة من الأسبوع الثلاثين للدوري