الإرشاد الزراعى بالبحيرة تطلق حملة أيام حقل لمزارعي القمح.. صور

أنهت إدارة الإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالبحيرة، حملة أيام حقل لمزارعى القمح تحت رعاية الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة والمهندس ناجى السيد حسن مدير عام الإرشاد الزراعى بحضور باحثى معهد بحوث المحاصيل الحقلية قسم بحوث القمح وباحثى قسم بحوث أمراض القمح والمعمل المركزى لبحوث الحشائش.



وأكد الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن هناك اهتماما كبيرا من قبل القيادات السياسية للدولة لبذل أكبر جهد للوصول بإنتاجية محصول القمح إلى أعلى مستوى لتقليل الكميات المستوردة والتى تمثل عبء على الموازنة العامة للدولة.



من جانبه، قال الدكتور صبحي عبد الدايم رئيس الفريق العلمى للحملة بالبحيرة، إن الهدف الأساسى من الحملة هو نشر الأصناف الجديدة وتطبيق حزمة التوصيات الإرشادية للوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة.



وأضاف المهندس ناجى السيد مدير عام الإرشاد الزراعى بالبحيرة أن ثمرة العلاقة بين الإرشاد الزراعى والبحوث الزراعية تظهر فى الحقول الإرشادية المميزة التى نراها الآن وتبشر بإنتاجية عالية وهو الهدف الأساسى للوصول إلى أقصى نسبة من الاكتفاء الذاتى.



من جانبه،أشار الدكتور ناجح عبد المنعم أخصائى قمح المحافظة إلى أن إتباع التوصيات الفنية لزراعة القمح تؤدى إلى توفير كميات التقاوى المستخدمة وكذلك توفير مياة الرى لتطبيق زراعة القمح على مصاطب كما أن ظهور الحقول الإرشادية بهذه الصورة المميزة يؤدى إلى تبنى الزراع لمثل هذه الطرق.



شارك في أيام الحقل، الباحثين بمركز البحوث الزراعية وأخصائى القطن بالمحافظة وأخصائى القطن بالمراكز والمرشدين الزراعيين والقادة الريفيين والمزارعين.