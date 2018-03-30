انتشال جثة طفل من مصرف زراعي بالبحيرة

لقى طفل مصرعه غرقا أثناء لهوه على حافة مصرف بناحية عزب مقلد بمركز المحمودية بالبحيرة، وتم انتشال الجثة بمعرفة الأهالى ونقلها لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة للحصول على تصريح بالدفن.



تلقى اللواء جمال الرشيدى حكمدار مديرية أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة المحمودية بوصول الطفل أحمد رك 3 سنوات ومقيم قرية شدريشا بدائرة المركز للمستشفى العام [ جثه هامده ] وبسؤال والده رمضان أ ك 48سنة عامل ومقيم بذات الناحيه قرر أنه أثناء لهو نجله المذكور على حافة مصرف بأرضه الزراعيه بناحية عزبة مقلد بدائرة المركز سقط به حال إنشغاله بعمله بالأرض مما أدى لغرقه ووفاته ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثه بمعرفه مفتش الصحة، أفاد بتقريره بعدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفاه "إسفكسيا الغرق"، ولا توجد شبهه جنائيه وتحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابه العامه لمباشرة التحقيق.