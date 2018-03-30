ضبط عاطل بحوزته 9 قطع "حشيش" بدمنهور

ألقى ضباط إدارة تأمين الطرق بالطريق الزراعي السريع بدائرة مركز دمنهور القبض على عاطل وبحوزته 9 قطع حشيش.



اللواء جمال الرشيدى حكمدار مديرية أمن البحيرة تلقى بلاغا من قسم مباحث تأمني الطرق يفيد بمن ضبط المدعو مصطفى س ال سن28 عاطل ومقيم شبرا بقسم دمنهور وذلك حال توقفه بالطريق الزراعى أمام مستشفى الفيروز بدائرة المركز وبحوزته "9 قطعة لمخدر الحشيش، 3 هاتف محمول ".



وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.