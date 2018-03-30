ضبط عاطل بحوزته 9 قطع "حشيش" بدمنهور
الجمعة 30/مارس/2018 - 01:57 م
ضبط متهم ـ ارشيفيه
ألقى ضباط إدارة تأمين الطرق بالطريق الزراعي السريع بدائرة مركز دمنهور القبض على عاطل وبحوزته 9 قطع حشيش.
اللواء جمال الرشيدى حكمدار مديرية أمن البحيرة تلقى بلاغا من قسم مباحث تأمني الطرق يفيد بمن ضبط المدعو مصطفى س ال سن28 عاطل ومقيم شبرا بقسم دمنهور وذلك حال توقفه بالطريق الزراعى أمام مستشفى الفيروز بدائرة المركز وبحوزته "9 قطعة لمخدر الحشيش، 3 هاتف محمول ".
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والهواتف المحمولة للاتصال بعملائه تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.