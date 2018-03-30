اعرف عيوب ومميزات شخصيتك من لونك المفضل

يفضل بعض الأشخاص ألوان معينة، ويظهر ذلك في اختيارهم ملابسهم أو ديكور منزلهم، وللألوان مدلولات معينة تنعكس على شخصية الإنسان من تصرفات وأفعال.



وأشار موقع "power of piositivity" إلى أن هناك بعض المدلولات التي يعبر عنها كل لون، ويحدد منها شخصية الإنسان.



فالبرتقالي يدل على: النشاط، الطاقة، الانفتاح، الجاذبية، مفاوض بارع، متفوق في أي مجال.



الأحمر: طموح، واثق بنفسه، سريع البديهة، مفعم بالنشاط طوال الوقت، قوي الملاحظة.



الأصفر: حساس ، غيور ، مسئول ، مسالم ، حالم ، يحب مساعدة الآخر ، إجتماعي .



الموف: حساس ، داعم جيد ،يتمتع بذوق عالي ، كاريزما ، مسالم



الأزرق: وفي ، رومانسي ، مخطط بارع ، ذكي ، داعم بشكل كبير .



الأخضر: ساخر، مفعم بالحيوية، مسالم، ذكي جدا، محاور جيد

