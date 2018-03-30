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رياضة

مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور

الجمعة 30/مارس/2018 - 03:09 م
صدى البلد
منتصر المرشدى
كرم مجلس إدارة نادى الشمس برئاسة أسامة أبوزيد فريق 2009 لكرة اليد الفائز مؤخرا بالمركز الأول فى بطولة منطقة القاهرة للعبة على حساب الأهلى بجانب فوزه بلقب بطولة الجمهورية الشتوية التى أقيمت على ملاعب الشمس وكذلك فضية بطولة الجمهورية الصيفية بالإسكندرية.

وحضر حفل التكريم من المجلس الشمساوى الإعلامى والصحفى أسامة أبوزيد رئيس النادى والمستشار محسن عبدالقادر أمين الصندوق والكابتن أسامة صلاح والكابتن محمد إسماعيل مهران " شيدو " والأستاذة دعاء هشام بركات والكابتن أحمد سمير أعضاء المجلس والمحاسب تامر على المدير التنفيذى للنادى وأولياء أمور اللاعبين.

ويقود الفريق فنيا الفهد الأسمر محمد عصام والذى نال تحية كبيرة من مجلس إدارة الشمس على فوزه بثلاثة ميداليات ذهبتين وفضية فى البطولات التى شارك بها موسم 2017/2008 والكابتن كريم حلمى مديرا إداريا وذلك تحت إشراف الكابتن كرم مرسى رئيس الجهاز والكابتن محمد عبدالعزيز "زيزو " رئيس قطاع المينى.

ويضم الفريق الشمساوى اللاعبون : يحى وائل محمد مسير وياسين أحمد مصطفى ويوسف أحمد قدرى وزين الدين محمد المنسى وبلال شريف عبدالنبى وأنس أحمد محمد سمير وعبدالكريم وليد علام ومهند محمد فاروق سالم كيفين رامى جمال وياسين مروان محمد وعلى أحمد فتحى ونورالدين طارق عبدالحميد وعلى ماهر وعمر محمد صلاح وعمر محمد سعيد وجمال محمد جمال ومصطفى خالد محمد وحمزة محمود شريف وحسين محمود أشرف وياسين ياسر محمد ومحمد حسام وأحمد إيهاب على وتؤامه أدم ايهاب على وأدهم تامر سلام وحسن محمد حسن وحمزة شريف رستم .

وشهد الحفل تشجيع كبير من أولياء الأمور للأبطال اثناء تكريمهم من قبل مجلس الإدارة وكذلك خلال عرض الفيلم التسجيلى للبطولات الفائزين بها هذا الموسم وتقطيع تورتة الحفل .
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور
مجلس الشمس يكرم أبطال الجمهورية والقاهرة لكرة اليد .. صور

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