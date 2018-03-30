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أخبار العالم

عائلات المختطفين اليابانيين في كوريا الشمالية تطلب مساعدة ترامب في إطلاق سراح ذويهم

الجمعة 30/مارس/2018 - 02:00 م
صدى البلد
أ ش أ
حثت عائلات المواطنين اليابانيين المختطفين لدى كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمساعدة على ضمان عودة ذويهم خلال لقاء الأخير المرتقب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون في شهر مايو المقبل.

وذكرت صحيفة (أساهي شيمبون) اليابانية، أن آبي تعهد بأنه سيطلب من ترامب مجددا مساعدته في حل القضية خلال قمة اليابان والولايات المتحدة المقرر عقدها 18 أبريل المقبل.

وسلمت العائلات هذه المناشدات مباشرة إلى آبي، لحث الحكومة اليابانية على تشجيع ترامب للضغط على كيم في قمة مايو "لإعادة الضحايا المختطفين مرة واحدة".
جدير بالذكر أن كوريا الشمالية اعترفت باختطاف 13 مواطنًا يابانيًا عاد خمسة منهم إلى اليابان عام 2002، وتشير تقارير إلى أن الباقين قد توفوا هناك، إلا أن كثيرين يرجحون بأن عدد المختطفين أكبر من ذلك بكثير.

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