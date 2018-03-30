مقتل 6 مسلحين تابعين لـ"داعش" في غارة جوية أمريكية بأفغانستان

قُتل 6 مسلحين تابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الجمعة، في غارة جوية نفذتها القوات الأمريكية في حي (تشابا دارا) التابع لإقليم (كونار) شرق أفغانستان.



وقال المتحدث باسم حكومة الإقليم فريد الله دهقان، في تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، "إن اثنين من قادة التنظيم الإرهابي من بين هؤلاء القتلى"، مشيرًا إلى أن الغارة نُفذت على مخابيء تابعة لداعش في منطقة حي تشابا دارا وأسفرت عن مقتل 6 مسلحين.



لم يعلق تنظيم "داعش" الإرهابي من جانبه على تلك الأنباء.