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أخبار العالم

استشهاد شاب فلسطيني ثان برصاص الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة

الجمعة 30/مارس/2018 - 03:06 م
صدى البلد
أ ش أ
استشهد شاب فلسطيني وأصيب العشرات في مواجهات اندلعت ظهر اليوم الجمعة على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة بين المتظاهرين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى اثنين.

وأكدت مصادر طبية بغزة استشهاد الشاب محمد كمال النجار 25عاما برصاص الاحتلال شرق جباليا (شمال القطاع) يرفع عدد الشهداء في ذكرى احياء يوم الأرض الى اثنين ، حيث استشهد في ساعات الصباح الشاب عمر سمور .

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن طواقمه تعاملت حتى الآن مع 54 إصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي خلال قمع الاحتلال للمشاركين في مسيرة العودة الكبرى على حدود غزة.

وأوضحت طواقم الهلال الأحمر إنها تعاملت مع 10 اصابات في غزة، 20 إصابة في جباليا، 8 اصابات في دير البلح، 12 إصابة في رفح، 4 اصابات في خان يونس.
وزحف عشرات الآلاف من جماهير الشعب الفلسطيني منذ صباح اليوم الجمعة، إلى "مخيمات العودة" على الحدود الشرقية لقطاع غزة ؛ للمشاركة في مسيرة العودة الكبرى.

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