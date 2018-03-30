قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة يوزع تراخيص تشغيل المزارع

نظمت وزارة الزراعة مؤتمرا تحت عنوان "الثروة الحيوانية بين الأمس واليوم والغد" برعاية الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الاراضي وبحضور الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والمهندس حسن جودة وكيل وزارة الزراعة بالفيوم.



شارك في المؤتمر عدد من مربي الثروة الحيوانية بمختلف محافظات مصر، وعلى هامش المؤتمر تم توزيع تراخيص تشغيل للمزارع الثروة الحيوانية والداجنة وتوزيع عقود مشروع البتلو على كبار مربى الفيوم.