شهيد فلسطيني ثالث في مواجهات "مسيرة العودة" بقطاع غزة

استشهد مواطن فلسطيني آخر برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ليصبح بذلك الشهيد الثالث منذ هذا الصباح، خلال المواجهات الدائرة على الحدود الشرقية بقطاع غزة.



وأعلنت مصادر طبية في قطاع غزة بعد ظهر اليوم عن استشهاد الشاب أمين محمود معمر (38 عاما) برصاص الاحتلال الاسرائيلي، وإصابة أكثر من 20 مواطنا بينهم 3 إصاباتهم خطيرة، خلال مواجهات مع الاحتلال في رفح جنوب قطاع غزة.



وأشارت المصادر إلى أن الشهيد والمصابين نقلوا إلى مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار في رفح.