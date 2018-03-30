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أخبار البلد

مطار القاهرة يستعد لاستقبال وفد أمني بريطاني منتصف أبريل

الجمعة 30/مارس/2018 - 01:52 م
أرشيفية
أرشيفية
نورهان خفاجي
تستعد سلطات مطار القاهرة الدولي، لاستقبال وفد أمني بريطاني منتصف أبريل المقبل، وذلك لمتابعة الأجراءات الأمنية بالمطار وهو التفتيش المعتاد من السلطات البريطانية، وقد اجتازته سلطات مطار القاهرة أكثر من مرة فى وقت سابق.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولى، أن المطار يستقبل زيارة الوفد البريطاني بشكل شبه دوري مرتين خلال العام، للتفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع فى المطار، وذلك منذ دخول الراكب حتى الصعود إلى الطائرة للرحلات المتجهة إلى لندن.

وأضافت المصادر، إن الوفد سيتابع الإجراءات الأمنية المتبعة لتأمين الركاب داخل صالات السفر والبضائع على الرحلات الجوية المتجهة إلى لندن، بالإضافة إلى إجراءات تأمين حاويات الطعام الخاصة بالركاب، ومتابعتها منذ خروجها من المطابخ الخاصة، وحتى شحنها على الطائرات.

وأوضحت المصادر، أن الوفد سيتابع ايضا حركة الركاب منذ دخول المسافر إلى الصالات حتى الصعود إلى الطائرة، بالإضافة إلى متابعة شحن البضائع على الطائرات المتجهة إلى لندن.

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