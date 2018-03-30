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فكر دينى

وزير الأوقاف يُحذر من «مقولة» شائعة بين الناس تحرمهم دخول الجنة

الجمعة 30/مارس/2018 - 02:01 م
الدكتور محمد مختار
الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
أمل فوزي
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة إلى آخر نفس وآخر لحظة للإنسان في الدنيا، محذرًا من مقولة شائعة على لسان الناس، وهي: «فلان لن يدخل الجنة».

وأوضح «مختار» خلال خطبة الجمعة اليوم، بعنوان: «الأمل»، أنه ينبغي ألا يقول الشخص إن فلان لن يدخل الجنة، مدللًا بما ورد أن الإمام علي بن أبي طالب –رضي الله تعالى عنه- قال: «لا تنزلوا المؤمنين الموحدين الجنة، ولا العُصاة العاصين النار الموحدين، حتى يقضي الله تعالى فيهم بأمره، فإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، في اللحظة الأخيرة من حياته، يختم الله له بخاتمة الصالحين وينظر إليه بعين الرضا، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها».

واستشهد بقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: «كَانَ رَجُلَانِ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ مُتَوَاخِيَيْنِ ، فَكَانَ أَحَدُهُمَا يُذْنِبُ ، وَالْآخَرُ مُجْتَهِدٌ فِي الْعِبَادَةِ ، فَكَانَ لَا يَزَالُ الْمُجْتَهِدُ يَرَى الْآخَرَ عَلَى الذَّنْبِ فَيَقُولُ : أَقْصِرْ ، فَوَجَدَهُ يَوْمًا عَلَى ذَنْبٍ فَقَالَ لَهُ : أَقْصِرْ ، فَقَالَ : خَلِّنِي وَرَبِّي أَبُعِثْتَ عَلَيَّ رَقِيبًا ؟ فَقَالَ : وَاللَّهِ لَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكَ، أَوْ لَا يُدْخِلُكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ.

وتابع: فَقَبَضَ أَرْوَاحَهُمَا ، فَاجْتَمَعَا عِنْدَ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَقَالَ لِهَذَا الْمُجْتَهِدِ : أَكُنْتَ بِي عَالِمًا ، أَوْ كُنْتَ عَلَى مَا فِي يَدِي قَادِرًا ؟ وَقَالَ لِلْمُذْنِبِ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِي ، وَقَالَ لِلْآخَرِ : اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ».

حضر الصلاة اللواء أحمد عتمان مساعد وزير الداخلية والقائم بأعمال المحافظة، والدكتور أيمن مختار السكرتير العام لمحافظة المنوفية، والشيخ أحمد عبد المؤمن وكيل وزارة الأوقاف، واللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن، والدكتور حسن سليمان رئيس إذاعة القرأن الكريم، بمسجد الشهيد عفيفي سعيد في شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

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