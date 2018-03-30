"مياه الغربية": نتخذ خططا وإجراءات لمواجهة السدة الشتوية .. صور

أكد المهندس عادل عطية رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية أنه أجرى اجتماعا موسعا بحضور مديري الإدارات لوضع خطة الشركة واستعداداتها وموقف تحديد فروع النيل والترع بنطاق المحافظة لمواجهة التأثيرات التى ستتعرض لها من السدة الشتوية للعام المائي "2018 – 2019".



جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية أمس الخميس مع لجنة متابعة جودة مياه الشرب بحضور المختصين والمعنيين بشأن هذا الصدد.



وأشار مدير الشركة الى أنه تم التنسيق مع مديرية الرى وإعداد بيان بمدى التأثير المتوقع من السدة الشتوية على المنسوب الأمن للمياه.