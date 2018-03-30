ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

محافظات

"مياه الغربية": نتخذ خططا وإجراءات لمواجهة السدة الشتوية .. صور

الجمعة 30/مارس/2018 - 01:59 م
لاجتماع الذى عقده
لاجتماع الذى عقده رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية
محمد عبد الخالق
أكد المهندس عادل عطية رئيس مجلس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الغربية أنه أجرى اجتماعا موسعا بحضور مديري الإدارات لوضع خطة الشركة واستعداداتها وموقف تحديد فروع النيل والترع بنطاق المحافظة لمواجهة التأثيرات التى ستتعرض لها من السدة الشتوية للعام المائي "2018 – 2019".

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية أمس الخميس مع لجنة متابعة جودة مياه الشرب بحضور المختصين والمعنيين بشأن هذا الصدد.

وأشار مدير الشركة الى أنه تم التنسيق مع مديرية الرى وإعداد بيان بمدى التأثير المتوقع من السدة الشتوية على المنسوب الأمن للمياه.
"مياه الغربية": نتخذ خططا وإجراءات لمواجهة السدة الشتوية .. صور
"مياه الغربية": نتخذ خططا وإجراءات لمواجهة السدة الشتوية .. صور

ترشيحاتنا

نجوى فؤاد: جمعتني بـ"العندليب" علاقة قوية.. وهكذا كان يدعم المجهود الحربي

عمرو عزت سلامة ينسحب من الإشراف على انتخابات رئاسة الوفد

بدء التصويت في انتخابات حزب الوفد..وأبو شقة والخولي والشوالي يدلون بأصواتهم

وزير الأوقاف يكشف عن «آية قرآنية» تبعث الأمل والطمأنينة في القلب

رونالدو يطالب ريال مدريد بضم صلاح ونيمار ويرفض ليفاندوفسكي

شاهد.. ترامب يودع مديرة اتصالات البيت الأبيض بـ"قبلة"

إصابة العضلة الخلفية تبعد مدافع الأهلي عن تدريبات الفريق

رشاد عبده: الرئيس السيسي أوصى وزير المالية بزيادة إيرادات الدولة.. فيديو

أردوغان يعلن بدء التحضير لعمليات عسكرية جديدة في شمال سوريا

مصيلحي حزين لإصابة شكري الجويني

التموين:طرح 23 طن أسماك مجمدة وطازجة يوميا..والفسيخ بـ100 جنيه للكيلو

شاهد..نادلة "ستاربكس": سعدت بتقديم القهوة إلى "ولي العهد السعودي"

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: إعادة فتح مستشفى نور الحياة للخصوبة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات.. مستندات

شاهد.. مدافع ليستر سيتي يختار محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وزير النقل يشهد تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود بـ150 مليون جنيه..صور

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 لـ«يوم الأرض».. صور

بالأرقام والصور .. 21 محترفا في أوروبا وأمريكا هذا الموسم سجلوا 87 هدفا وصنعوا 47

فيديو

مصطفى بكرى: السيسى يعمل بأكثر من ذراع.. فيديو
مصطفى بكري: المشهد الانتخابي في مصر أشبه بالملحمة التاريخية.. فيديو
رشاد عبده: الرئيس السيسي أوصى وزير المالية بزيادة إيرادات الدولة.. فيديو
«الخارجية»: مؤسسات المجتمع المدنى أشادت بتنظيم الانتخابات.. فيديو
حضري مكرونة بالسجق على طريقة غادة التلي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟