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برلمان

هاني أباظة يدعم بهاء أبو شقة لرئاسة حزب الوفد..صور

الجمعة 30/مارس/2018 - 01:52 م
انتخابات رئاسة حزب
انتخابات رئاسة حزب الوفد
معتز الخصوصي
أكد هاني أباظة،عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، أن انتخابات رئاسة حزب الوفد اليوم تسير فى مناخ ديمقراطي بين الوفديين.

وقال أباظة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد":"إننا لا يهمنا من الذي سيفوز برئاسة حزب الوفد وليس قضيتنا لأن حزب الوفد سيبقى للوفد"،لافتا إلى أن كل عضو فى حزب الوفد حر فى اختيار مرشحه الذى يراه مناسبا لرئاسة حزب الوفد ، كما أننا سنقف مع رئيس الوفد القادم وسندعمه.

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ووكيل لجنة التعليم والبحث العلمى بالبرلمان،إلى أنه يدعم المستشار بهاء أبو شقة لرئاسة حزب الوفد.

ويجرى حزب الوفد انتخاباته الداخلية اليوم، لانتخاب رئيس جديد للحزب لخلافة الدكتور السيد البدوي، وذلك بعد توليه رئاسة الحزب لمدة 8 سنوات خلال فترتين.

ويترشح فى انتخابات رئاسة حزب الوفد كل من المستشار بهاء أبو شقة، السكرتير العام، والمهندس حسام الخولى، نائب رئيس الحزب، والدكتور ياسر حسان، مساعد رئيس الوفد، وعلاء شوالى، عضو الهيئة الوفدية وحفيد الزعيم الراحل سعد زغلول - خال والده.

ومن المقرر أن يصوت أعضاء الهيئة الوفدية على مقترح تعديل 15 مادة من لائحة الحزب الداخلية، والمقدم من الدكتور السيد البدوى.
هاني أباظة يدعم بهاء أبو شقة لرئاسة حزب الوفد..صور
هاني أباظة يدعم بهاء أبو شقة لرئاسة حزب الوفد..صور
هاني أباظة يدعم بهاء أبو شقة لرئاسة حزب الوفد..صور

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