ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار
97%
السيسي
21864849
إجمالى الناخبين
59781380
الأصوات الصحيحة
22633107
الأصوات الباطلة
1497646
3%
موسي
740716

محافظات

فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

الجمعة 30/مارس/2018 - 01:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الواحدة من ظهر اليوم الجمعة فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأموج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تمامًا.

وبدأت إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 16 سفينة ، كما بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي والتي بلغ عددها 32 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز.

ترشيحاتنا

مياه القاهرة : قطع الخدمة عن 9 مناطق بألماظة غدا السبت

شاهد .. ملخص لمسات عمرو جمال في أول ظهور له مع هلسينكي بقميص الشهداء

سعر الدولار في البنوك اليوم

النادي الأهلي والكاف في خلاف بسبب حضور مرتجى بدلا من الخطيب

مصطفى بكرى: السيسى يعمل بأكثر من ذراع.. فيديو

مقتل 17 في تحطم حافلة تقل مهاجرين في شرق تركيا

تامر حسني يصل مطار جدة استعدادا لحفل مدينة الملك عبد الله.. صور

بلومبرج: الإصلاحات الاقتصادية في مصر بدأت تؤتي ثمارها

روسيا تتحدى أمريكا وتختبر صاروخها العابر للقارات "سارمات".. فيديو

شاهد.. ترامب يودع مديرة اتصالات البيت الأبيض بـ"قبلة"

عشرات الآلاف يشاركون بـ"مسيرات العودة" والاحتلال يعلن غزة منطقة عسكرية مغلقة

5 شهداء و350 جريحا فلسطينيا في «يوم الأرض»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الصحة: إعادة فتح مستشفى نور الحياة للخصوبة بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات.. مستندات

شاهد.. مدافع ليستر سيتي يختار محمد صلاح كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

وزير النقل يشهد تشغيل برج التحكم في نظم الإشارات بمحطة إيتاي البارود بـ150 مليون جنيه..صور

الفلسطينيون يحيون الذكرى 42 لـ«يوم الأرض».. صور

بالأرقام والصور .. 21 محترفا في أوروبا وأمريكا هذا الموسم سجلوا 87 هدفا وصنعوا 47

فيديو

مصطفى بكرى: السيسى يعمل بأكثر من ذراع.. فيديو
مصطفى بكري: المشهد الانتخابي في مصر أشبه بالملحمة التاريخية.. فيديو
رشاد عبده: الرئيس السيسي أوصى وزير المالية بزيادة إيرادات الدولة.. فيديو
«الخارجية»: مؤسسات المجتمع المدنى أشادت بتنظيم الانتخابات.. فيديو
حضري مكرونة بالسجق على طريقة غادة التلي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟

هل تتوقع جذب المزيد من الاستثمارات لمصر بعد انتخابات الرئاسة؟