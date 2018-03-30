فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية

قال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية إن إدارة الحركة بالميناء قررت في الواحدة من ظهر اليوم الجمعة فتح بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة وذلك بعد تحسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الأموج إلى المعدلات التي تسمح بحركة لنشات الإرشاد والقاطرات البحرية والسفن بشكل آمن تمامًا.



وبدأت إدارتي حركة السفن والخدمات البحرية في قطر وإرشاد السفن الجاهزة للسفر البالغ عددها 16 سفينة ، كما بدأت في دخول سفن المخطاف الخارجي الجاهزة للدخول طبقا لأولوية التراكي والتي بلغ عددها 32 سفينة نتيجة إغلاق البوغاز.