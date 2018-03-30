ضبط 7 قضايا مخدرات وتنفيذ 23 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى بكافة محافظات الجمهورية.



وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 7 قضايا مخدرات، و3 مُتهَمين لقيامهم بممارسة أعمال البلطجة والسرقة بالإكراه، 5 متهمين هاربين ، و136 دراجة نارية مخالفة، وتنفيذ 23095 حكم قضائى متنوع.



جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

