روسيا تستدعي سفراء الدول المتضامنة مع بريطانيا في قضية "الجاسوس"

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، استدعاء سفراء الدول التي أعلنت طرد الدبلوماسيين الروس على خلفية أزمة الجاسوس الروسي، سيرجي سكريبال.



وأشارت الوزارة إلى أن القادة الدبلوماسيين لتلك الدول، التي اتخذت إجراءات عدائية تجاه روسيا تضامنًا مع لندن تلقوا دعوة لحضورهم إلى الوزارة.



وأكدت أن السفراء سيتسلمون مذكرة احتجاج من جانب موسكو، وسيتم إطلاعهم عن الإجراءات الانتقامية التي تنوي روسيا إعلانها.



وكانت 16 دولة أوروبية بجانب الولايات المتحدة وكندا والنرويج وأوكرانيا ودول أخرى، أعلنت طرد الدبلوماسيين الروس من أراضيها على خلفية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج، سيرجي سكريبال وابنته في مدينة سالزبوري البريطانية.



وتتهم لندن الحكومة الروسية بالوقوف وراء محاولة اغتيال سكريبال، إلا أن موسكو تنفي ضلوعها في الحادث منذ وقوعه في 4 مارس.