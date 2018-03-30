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أخبار العالم

عشرات الآلاف يشاركون بـ"مسيرات العودة" والاحتلال يعلن غزة منطقة عسكرية مغلقة

الجمعة 30/مارس/2018 - 01:57 م
صدى البلد
سيلينا الامير
انطلقت فعاليات مسيرة العودة الكبرى بعد أداء صلاة الجمعة في المخيمات التي أنشئت بالقرب من حدود غزة، التي سيبقى فيها المشاركون حتى ذكرى النكبة، حيث أقيمت الخيام وتمت تهيئة الأرض والمواقع لاستضافة الآلاف.

وذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية أن فعاليات مسيرة العودة الكبرى أقلقت السلطات الإسرائيلية بشكل كبير، ما دفعها إلى تعزيز قواتها العسكرية قرب السياج الحدودي الفاصل، ونشر القناصة والآليات العسكرية والدبابات، إضافة إلى تجهيز طائرات لإلقاء قنابل الصوت وقنابل الغاز المسيل للدموع، كما توجه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، إلى المنطقة الحدودية مع غزة للإشراف على العمليات ومتابعة المستجدات عن قرب.

وقبل ظهر اليوم حاول الجيش استباق المسيرة وترهيب المتظاهرين، إذ أطلق الجنود قنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي باتجاه متظاهرين كانوا بالقرب من السياج الحدودي العازل.

واستخدمت إسرائيل شتى الأساليب لمنع المسيرة السلمية التي ستنطلق باتجاه الجدار الحدودي العازل، وتنوعت هذه الأساليب بين التهديد والوعيد والتحريض على حركة حماس، وإلقاء المناشير ومحاولة ترهيب سائقي الحافلات التي تنقل المتظاهرين.

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