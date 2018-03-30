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تداول 20 سفينة بضائع عامة وحاويات بموانئ بورسعيد

الجمعة 30/مارس/2018 - 01:48 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 20 سفينة.

وذكر بيان لهيئة الموانئ ، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتين فيما تتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.

وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين فيما تتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظردخول 4 سفن ، كما تتواجد على أرصفة الميناء سفينتا بضائع عامة .

وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

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