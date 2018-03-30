تداول 20 سفينة بضائع عامة وحاويات بموانئ بورسعيد

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن إجمالي حركة تداول السفن بموانئ بورسعيد اليوم الجمعة 20 سفينة.



وذكر بيان لهيئة الموانئ ، أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول سفينتي حاويات وخروج سفينتين فيما تتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظر دخول سفينة.



وأضاف البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين فيما تتواجد على الأرصفة سفينتان ومن المنتظردخول 4 سفن ، كما تتواجد على أرصفة الميناء سفينتا بضائع عامة .



وجارى تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.