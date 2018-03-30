إطلالات المشاهير خلال أسبوع... سعر خيالي لحذاء هيفاء.. هيدي كرم بإطلالة جريئة

لفتت العديد من النجمات والمشاهير حول العالم الكثير من الأنظار بجمال وأناقة إطلالاتهم خلال الأسبوع.



لذا نعرض لكم فيما يلى أبرز أسعار و إطلالات المشاهير و النجمات خلال هذا الأسبوع ...



-تألقت هيدى كرم بإطلالة جريئة ،حيث أرتدت فستان أبيض ذي أكمام مكشوفة وتميز بتصميمه البسيط، مما منحها قواما ممشوقا.



-ظهرت المحامية أمل كلوني، زوجة النجم العالمي جورج كلونى، بإطلالة بسيطة وعملية، وذلك خلال تجولها بشوارع نيويورك ،ظهرت أمل بفستان أسود بسيط يصل حدود الركبة وأكملت إطلالتها بمعطف من Alexander Wang، بلغ ثمنه نحو 3,800 دولار أمريكي، وأختارت حقيبة يد سوداء وحذاء كلاسيك ذا كعب عالى باللون Nude.



-نشرت النجمة العالمية بيونسيه صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"،طلت بإطلالة ناعمة من علامة "Temperley London"، حيث ارتدت فستانا أبيض مزينا بالرسومات البسيطة وبلغ سعره 1.000 دولار أمريكي، ونسقت معه حذاءً شفافا تميز بحبيبات الكريستال من توقيع Tom Ford بـ1.250 دولار أمريكي، وحقيبة يد بلون زهري من "Delvaux" يبلغ ثمنها نحو 5.900 دولار أمريكي.



-تألقت الفنانة ديانا كرزون بإطلالة ساحرة من توقيع مصمم الأزياء ظاهر باقر، حيث ارتدت فستانا طويلا أبيض ذا أكمام مكشوفة، وجاء تصميم الفستان مطرز بالكامل، كما تميز بالخيوط المنسدلة،وذلك خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.



-اعتمدت الفنانة غادة عبد الرازق على اقتناء إطلالة كاجوال ، حيث اختارت بنطلون جينز غامق مع تيشيرت أحمر، ونسقت معهما جاكيت جلد وحذاء رياضي باللون الأحمر، وحقيبة يد متعددة الألوان.



-ظهرت هيفاء وهبى بإطلالة كاجوال راقية، حيث ارتدت بنطلون جينز وتيشيرت أبيض ونسقت معهما حذاء رياضي من STELLA MCCARTNEY يبلغ ثمنه نحو 625 دولارًا أمريكيًا، وأختارت حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الفوسفورى من علامة HERMES.



-طلت نجوى كرم بإطلالة راقية من توقيع مصمم الأزياء اللبناني نيكولا جبران، اعتمدت على فستان شيفون باللون البيج ذا أكمام مكشوفة، وزين بحزام ذهبي عند منطقة الخصر،فيما اعتمدت على شعرها المموج المنسدل على كتفيها ومكياج هادئ متناسق مع ملامحها، ونسقت مع إطلالتها بعض الإكسسوارات البسيطة التي منحتها إطلالة مميزة .



-خطفت الفنانة بسمة بوسيل، زوجة المطرب تامر حسني، الأنظار بأناقتها ورشاقتها في أحدث إطلالتها على "إنستجرام"،ظهرت بإطلالة كاجوال بسيطة، حيث ارتدت تي شيرت أبيض حمل رسومات باللون الأسود، مع بنطلون أسود، واعتمدت في إطلالتها على ارتداء بعض الأكسسوارات الراقية ونظارة شفافة مما منحها شكلا مميزا.



كما أعتمدت فى أحدى المرات الظهور بإطلالة مغربية من توقيعها، حيث ارتدت عباءة طويلة باللون النبيتى الأنيق، وتميز التصميم بالتطريز البسيط باللون الأسود.



-تألقت منه عرفة بفستان أحمر جرئ تميز بتصميمه البسيط ،وذلك خلال أحدث جلسة تصوير خضعت لها بعدسة المصور مصطفى برهام.



-اختارت ميجان ماركل قميص بسيط باللون اللبنى مع بنطلون جينز ممزق من الركبة ، ونسقت معهما نظارة شمس أنيقة من علامة FINLAY London،وبلغ سعرها 180 دولارًا.

